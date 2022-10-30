Выставки во Владивостоке в ноябре 2022 года: когда и где пройдут, и на что посмотреть

Интересные мероприятия этой осени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осень – самое подходящее время для культурного обогащения. «Комсомольская правда – Владивосток» составила подборку выставок в разных направлениях, которые помогут скрасить хмурый ноябрь.

Дом путешественника Арсеньева, «Страна Удэхе. Духи» (6+).

1 – 30 ноября

Выставка основана на материалах одноименной утраченной рукописи научного труда Владимира Клавдиевича Арсеньева, кратко изложенного им в брошюре «Лесные люди – удэхейцы» и посвящена духовной культуре удэгейского народа. Удэгейцы верили в духов, живущих в окружающем мире. Они считали, что никто не уходит из жизни бесследно.

Главный корпус музея Арсеньева, «Царь Петр Алексеевич. Накануне империи» (0+).

1 – 30 ноября

Выставка посвящена 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра Великого. Экспонаты из фондов Музеев Московского Кремля рассказывают о судьбоносных событиях истории страны последней четверти 17 столетия, когда закладывались основы будущего величия России.

В каждом зале выставки собраны свидетельства важнейших исторических событий, бесценные произведения искусства из древней царской сокровищницы – «Детство», «Два царя», «Драгоценное достояние государева семейства», «Истинный государь».

Центр современного искусства Заря, сон «Зари» (0+).

1 – 30 ноября

Выставка, охватывающая семилетнюю историю Центра. Зрители узнают обо всех знаковых проектах, а также увидят архивные материалы и интервью с художниками, кураторами и исследователями.

Участники выставки известные российские и зарубежные авторы, а также местные художники – Георгий Острецов, Саша Курмаз, Лейф Холмстранд, Ильяс Зинатулин, Кирилл Крючков, Андрей Дмитренко.

В экспозиции уделили внимание крупным выставкам и программам кинопоказов, лекционным циклам и перформансам, которые проходили в стенах «Зари» и знакомили гостей с многогранным миром современной культуры и гуманитарной мысли.

Кафема-красота, «Северный тропик» (0+).

1– 30 ноября

В коллаборации с новой «Кафемой» первая на Дальнем Востоке галерея художественной фотографии «Элементы света» презентовала творческий проект «Северный тропик». Название выставки – метафора особых обстоятельств и особого угла зрения, что трансформирует видимое в переживаемое и чувствующее.

Главный корпус музея Арсеньева, «Человеколюбием исправлять» (6+).

1 – 30 ноября

Выставка посвящена истории создания органов юстиции на российском Дальнем Востоке. 8 сентября 1802 года в ходе реформ императора Александра I в России было создано Министерство юстиции. За свою историю оно исполняло самые разные функции по руководству судебной системой и надзору за правовой сферой страны.

Для организации выставки, фонд музея и службы судебных приставов предоставили около 100 исторических документов и фотографий об истории уголовно-исполнительной системы Приморья. Среди них – собрание законов и распоряжений 1927 года, копии фотографий Владивостокской тюрьмы начала 20 века, и другие экспонаты.

Артэтаж, «the FACE: размышления о портрете» (12+).

1 – 13 ноября

Выставка состоит из работ 50 художников, представляющих 20 стран. Ее цель – показать, насколько разнообразными могут быть подходы к традиционному жанру портрета, и как этот жанр меняется в последние годы.

За прошедшее время проект в разных вариантах с большим успехом экспонировался 18 раз в музеях и галереях России, а также в Германии, Италии, США, Франции и Японии. Для Владивостока собрали новый уникальный комплект.

Централь, «Последний исход» (12+)

1 – 28 ноября

Выставка, посвященная 100-летию окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке и исхода Сибирской флотилии воинских частей Земской рати в эмиграцию, напомнит о трагических событиях 1922 года и преподаст исторический урок о недопустимости раскола нашего русского общества в будущем.

Разлом громадной страны на «красную» и «белую» завершился во Владивостоке – 25 октября 1922 года из бухты Золотой Рог, под командованием контр-адмирала Старка ушли более 30 кораблей Сибирской флотилии и некоторые гражданские суда. В эмигрантское плавание отправились порядка 10 тысяч человек.

Картинная галерея, «Парсуна. Лицом к лицу» (0+)

1 – 13 ноября

Вниманию зрителей будут представлены работы из цикла «Парсуны». Парсуна стала переходным жанром между иконописным изображением людей и светским портретом.

Екатерине Архиповой, художнику работающей в разных жанрах – от пейзажа и натюрморта, вновь удалось удивить зрителей, побудив к восприятию их собственных чувств через призму портретов-парсун, непривычных для современного глаза.

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