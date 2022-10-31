Мы собрали самые громкие новости с 28 по 30 октября. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Не успели приморцы и глазом моргнуть, как уже пролетели выходные. Но как бы время не было скоротечно, с пятницы по субботу в Приморском крае произошло много интересных событий. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» составила топ самых обсуждаемых новостей с 28 по 30 октября. Также редакция распределила все материалы на специальные рубрики, чтобы читателям было проще найти интересующие их статьи.

ОБЩЕСТВО

Эта новость заинтересовала старшее поколение. Как сообщили корреспонденту в профильном ведомстве, региональную социальную доплату к пенсии предоставят приморцам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае. Подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

НЕПРИЯТНО

Согласитесь, неприятно, когда тебя обманывают. Приморцы активно обсуждали ложь производителя сливочного масла. Компания из Уссурийска добавляла в продукт растительное масло и умалчивала об этом. Специалисты Россельхознадзора вскрыли обман, проведя лабораторные исследования. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

Во Владивостоке вовсю идет подготовка к зиме и предстоящим снегопадам. На собрании, которое возглавил мэр Константин Шестаков с сотрудниками ГИБДД, муниципальными дорожными службами и руководителями районных административно-территориальных управлений обсудили дальнейший план работы. О том, какое решение принял оперативный штаб, читайте в материале dv.kp.ru.

А эта новость порадовала не только жителей, но и гостей города. На улицы приморской столицы вернулись ларьки со знаменитыми пян-се. Первая точка уже запущена по адресу улица Снеговая, 4а. Рядом с этим местом располагается фабрика по производству этих корейских пирожков.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

В Большом Камне 28 октября на улице Карла Маркса водитель сбил ребенка прямо на пешеходном переходе. От сильного удара мальчик отлетел на большое расстояние и не мог пошевелиться. Школьник остался жив и находится больнице, по крайней мере, в сводках погибших он не значится, сказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе местной полиции. Жуткие кадры этого инцидента в материале dv.kp.ru.

ЖИВОТНЫЕ

Проезжая по ночной трассе в Находкинском городском округе женщины столкнулись с тигром. Огромный полосатый хищник вышел на дорогу и вальяжно шел несколько минут вперед. Машина все это время медленно следовала за краснокнижным зверем, а оператор комментировал происходящее и благодарил судьбу за такую встречу. Видео в материале dv.kp.ru.

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