Владимир Солодов выразил свои соболезнования близким Михаила Борисовича. Фото: t.me/vsolodovbrief

После продолжительной болезни в возрасте 75 лет ушел из жизни бывший губернатор Камчатского края Михаил Машковцев. Он возглавлял регион с 2000 по 2007 год. Действующий глава края Владимир Солодов выразил свои соболезнования.

– Он внес значительный вклад в развитие субъекта, руководя им вплоть до объединения с Корякским округом. Михаил Борисович многие годы отстаивал интересы дальневосточников, ведя активную общественно-политическую работу. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Михаила Борисовича. Светлая память о нем навсегда останется в памяти тех, кто знал и любил его.

Михаил родился 1 января 1947 года в Белоруссии. Учился сначала в летном училище, в 1974-м окончил факультет радиоэлектроники Ленинградского института авиационного приборостроения. Губернатором Камчатки он стал после выборов 2000 года, в 2004-м его переизбрали на второй срок. Через три года Машковцев ушел в отставку по собственному желанию.

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