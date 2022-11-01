«Это Владивосток, детка»: «Лютература» на экспорт

Диана Лютер и Юлия Мусиенко открыли единственный в Приморском крае книжный магазин для детей «Лютература». Фото: предоставлено издательством «Лютература»

Знаменитую фразу-мем «Это Владивосток, детка» предпринимательницы Диана Лютер и Юлия Мусиенко превратили в детскую книгу с яркими иллюстрациями. Они с нуля организовали первое в Приморском крае частное детское издательство «Лютература» и открыли два независимых книжных магазина. Сейчас издательство из Владивостока «доращивают» в бизнес-акселераторе «Сколково», а в Центре поддержки экспорта помогают выйти на зарубежные рынки.

– Вы проходите обучение в бизнес-акселераторе «Экспортеры 2.0», который проводит бизнес-школа управления «Сколково» при содействии Российского экспортного центра. Детское издательство из Владивостока «доращивают» в бизнес-акселераторе в Москве – звучит фантастически. Как вы там оказались?

Диана Лютер, сооснователь и руководитель издательства «Лютература», писатель:

– Все началось с того, что мы просто захотели издать для детей книгу о любимом городе, которая называется «Это Владивосток, детка». В 2020 году, во время локдауна, книга была завершена. Мы поняли, что обращаться к московским издательствам не стоит. Им сложно объяснить пользу продукта. А для жителей и гостей Приморья ценность такого издания очевидна. Тогда мы решили – издадим сами.

Первое, что говорят люди, когда слышат про наш проект: «А, ну это хобби, а не бизнес». У всех представление, что такое дело нерентабельно. Действительно, часто независимые книжные магазины спонсируются кем-либо. Но книгами очень хотелось заниматься, поэтому нас было не остановить! Так из работы над одной книгой мы выросли в два бизнес-проекта: издательство и книжные магазины. До того, как мы открыли «Лютературу», в нашем крае не было ни одного специализированного детского издательства и ни одного книжного магазина для детей.

О наборе на бизнес-акселератор в «Сколково» мы узнали в центре «Мой бизнес» Приморского края. И нас выбрали!

Юлия Мусиенко, сооснователь издательства «Лютература», главный редактор:

– Вместе с нами бизнес-акселератор проходят 100 руководителей разных компаний со всей страны. Кто-то производит изделия из карбона, кто-то пиломатериалы, кто-то делает ткань, кто-то развивает парфюмерный дом. Все совершенно разные, очень креативные ребята, но у нас одна точка входа – продукт, который будет интересен для других стран. В «Сколково» нас научили мыслить иначе: наш товар, товар нашего издательства – это не совсем книги, а скорее наша творческая группировка. У нас все локальное: авторы, иллюстраторы, корректоры, редакторы – все из Владивостока. У нас есть команда, которая способна создать любую книгу под любой запрос.

Диана Лютер:

– На бизнес-акселераторе мы просчитываем, как выйти на мир, а наша позиция укрепляется здесь, во Владивостоке.

– Как насчет спроса на детские книги от российского издательства за рубежом? Есть ли спрос?

Диана Лютер:

– Оказалось, что да, спрос есть. Нашему издательству всего два с половиной года, и мы регулярно получаем заказы из Азии. Люди готовы переплачивать за доставку лишь бы получить литературу для ребенка на родном языке. Мы планируем экспортировать детские книги на русском языке.

Детские книги владивостокского издательства «Лютература» можно купить на сайте и в одноименном магазине. Фото: предоставлено издательством «Лютература»

Юлия Мусиенко:

– Мы были нацелены на страны, которые рядом – Китай, Япония, Таиланд. Но эксперты «Сколково» посоветовали обратиться к более понятным направлениям. Для старта нужны страны, где живет большой процент русскоязычного населения – те, кто переехал давно, у кого родились за границей дети, и те, кто переехал недавно. Сейчас мы изучаем Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Германию, Израиль.

Диана Лютер:

– Нам есть, что предложить нашим соотечественникам за рубежом. Как идея, например, мы могли бы создать детскую книгу про переезд, которая поможет ребенку пройти все этапы новой жизни в другой стране, пережить страх перед неизвестным и «выйти» на радость.

– Вы сказали, что вам оплатили обучение в Школе управления «Сколково». Поделитесь секретом, где начинающим предпринимателям найти такого «спонсора»?

Диана Лютер:

– В центре «Мой бизнес». Его подразделение – Центр поддержки экспорта – оплатил нам 80% от стоимости четырехмесячной программы «Экспортеры 2.0» в Москве. Полная стоимость обучения 700 тысяч рублей.

О центре мы узнали еще до регистрации компании. Знакомые посоветовали сходить в «Мой бизнес», когда мы рассказали об идее открыть издательство. Но никто не говорил при этом, зачем туда идти. Есть же мнение, что лучше с государством не связываться: ты ничего не просишь, тогда с тебя ничего не спросят. Поначалу мы не понимали, какую ценность наш бизнес-проект представляет для государства. Не знали, с каким запросом обратиться. Как оказалось, наши сомнения были напрасными.

Юлия Мусенко:

– В центре «Мой бизнес» нам объяснили, что наши проекты – это социально направленный бизнес. Мы создаем среду для интеллектуального развития детей, популяризируем литературу.

Через Центр поддержки экспорта Приморского края предпринимательницы получили грант на обучение в Школе управления «Сколково». Фото: предоставлено издательством «Лютература»

– Какие еще меры поддержки ваша компания получала в центре «Мой бизнес»?

Диана Лютер:

– Сначала мы прошли бесплатное обучение в акселераторе для социальных проектов. Специалисты центра помогли нам зарегистрировать компанию в реестре социальных предприятий. В Приморье этот статус позволяет снизить налоговую нагрузку с 6% до 1%. Для нашего бизнеса это существенная помощь. Мы также выиграли грант на поддержку социальных предпринимателей – 500 тысяч рублей в прошлом году. Второй год получаем грант на маркетинг, а также участвуем во всероссийских конкурсах.

Юлия Мусенко:

– Взаимодействие с центром «Мой бизнес» многое поменяло. Мы увидели, что государству нужны активные социальные проекты, государству нужны экспортеры. Это важно для города, для края и для страны.

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