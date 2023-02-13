Слабонервным не смотреть: жуткое ДТП на трассе в Приморье попало на видео

Чтобы вытащить людей из машины, пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Фото: @nakhodkavirtuall.

Страшная авария произошла в Находке минувшим вечером воскресенья, 12 февраля. Сообщается как минимум о трех пострадавших. Автомобили также получили серьезные кузовные и механические повреждения. Кадры, снятые на месте ДТП, выглядят жутко. Слабонервным лучше не смотреть. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сообщается, что столкновение произошло недалеко от базы ТМТ, в районе улицы Шоссейная. Участниками аварии стали два легковых авто. Предварительно известно, что один из водителей вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения, и, перелетев через всю дорогу, вылетел с трассы в кювет.

Второй участник аварии. Фото: @nakhodkavirtuall.

В одной из машин находились двое: за рулем сидел мужчина, на пассажирском его спутница. В момент удара оба потеряли сознание.

Во второй машине был только шофер, который и вовсе вылетел из авто на трассу. Мужчина тоже был в бессознательном состоянии.

Чуть позже к месту ЧП прибыли медики и полиция. Сообщается, что при всей тяжести ДТП никто не погиб. О состоянии здоровья пострадавших пока ничего не известно. Редакция обратилась за комментарием в УМВД России по Приморскому краю.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:16

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, водитель Toyota Crown Majesta ехал со стороны КПД в сторону Шевченко, не справился с управлением, из-за чего столкнулся со встречным автомобилем Toyota ist.

Госпитализация потребовалась пострадавшим водителям и пассажирке малолитражки. Хозяин Toyota Crown Majesta до этого ДТП один раз привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ за превышение скорости.

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