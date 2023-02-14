Твое сердце – твоя ответственность

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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) можно назвать пандемией 21 века. В 2021 году в стране от ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и других ССЗ погибли 940 тысяч человек – это первый показатель среди причин смертности [1]. К счастью, Приморский край входит в список регионов, в которых снижаются показатели общей смертности по сравнению с 2021 годом [1]. И это не может не радовать. Мы пообщались со специалистами, которые поделились историями из своей врачебной практики, а также рассказали о том, как в Приморье помогают сердечникам.

К сердцу бережно

Инфаркты и инсульты – одни из самых распространенных и опасных состояний, связанных с системой кровообращения. Увы, люди часто сами загоняют себя в эти смертельные рамки. Печальных последствий можно избежать, если отказаться от вредных привычек и в целом бережно относиться к своему здоровью: регулярно проходить диспансеризацию, следить за питанием и заниматься физической активностью.

Если же вам уже диагностировали проблемы с сердцем, главное – соблюдать рекомендации доктора. Не все понимают, что большинство сердечно-сосудистых заболеваний – это навсегда. Врачи часто сталкиваются с пациентами, которые госпитализируются повторно. Причина заключается в том, что как только человеку становится лучше, он перестает следовать рекомендациям врачей и соблюдать назначенную терапию. Как итог – новое обострение.

Все начинается с приема у врача. Доктор выслушает и даст направления на все необходимые анализы и исследования. Если сердечно-сосудистое заболевание подтвердится, назначат лечение. Во многих случаях болезни сердца и сосудов требуют продолжительного и даже пожизненного приема препаратов. И здесь пациенту стоит помнить, что от строгого соблюдения назначенной терапии зависит, какой будет жизнь: качественной и насыщенной или же с постоянными обострениями, одно из которых может стать последним, – рассказывает приморский кардиолог Алексей Фургал.

А не пора ли мне к врачу?

На ранних этапах заболевания человек может даже не понять, что у него есть проблемы с сердцем, так как у него просто-напросто ничего не болит. Что же делать в таком случае? Ответ простой – обследоваться. В Приморском крае несколько раз в год проводят бесплатную диспансеризацию. Вот, например, один из случаев, который произошел в мае. Жительница Находки решила проверить свое здоровье в рамках акции «Здоровые сердца Приморья» за компанию с подругой. При оформлении медицинской карты сотрудников поликлиники насторожили ответы пациентки на вопросы анкеты. По словам женщины, она уже некоторое время себя неважно чувствовала, но не видела причин срочно обращаться за помощью. В результате обследования у нее выявили серьезные проблемы с сердцем. Женщину тут же отправили в палату интенсивной терапии. Так поход в поликлинику спас человеку жизнь.

Помощь государства

Для помощи лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями создана специальная федеральная программа, по которой люди, перенесшие инфаркт или инсульт, в течение двух лет могут бесплатно получать лекарства из льготного списка. Многие пациенты активно и повсеместно пользуются этой возможностью.

Более того, в прошлом году Министерство здравоохранения Российской Федерации расширило перечень льготных лекарств для обеспечения пациентов после перенесенного острого события – инфаркта или инсульта. Если раньше в списке было 23 препарата, то в этом году уже 31 [2]. Планируется, что расширение лекарственного обеспечения будет способствовать продлению жизни пациентов с ССЗ и увеличению общей продолжительности жизни до 78 лет [3]. Конечно же, если человек будет соблюдать назначенную ему терапию. В июне этого года Всероссийский союз пациентов и Российское кардиологическое общество запустили кампанию #ЧтобыЖитьДолго. Пациентам рассказывают о сердечно-сосудистых заболеваниях и их рисках, о возможностях профилактики, диагностики и лечения, а также о правах и обязанностях при получении медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Но стоит еще раз отметить, что именно от пациента зависит, как пройдет лечение. Даже несмотря на льготы, далеко не все сердечники полностью выполняют рекомендации врачей. По данным исследования «Оценка доступности и основных проблем терапии сердечно-сосудистых заболеваний на территории Российской Федерации», 81% кардиологов указали на то, что больные бросают прием назначенных лекарств [4]. Причины разные, самая основная – недисциплинированность пациента, но у кого-то заканчивается льготный период, кто-то боится побочных эффектов, кто-то сталкивается с перебоями в обеспечении лекарствами. 44% больных признались, что прекратили прием препаратов по следующим причинам: забыли, не было лекарств в аптеке, не видели эффекта, не было возможности покупать лекарство за свой счет [4].

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2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.09.2022 № 639н «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения в целях обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, в течение 2 лет с даты постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства» (Зарегистрирован 27.10.2022 № 70725). 2022 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210270019?index=0&rangeSize=1 (Дата обращения: 11.12.2022)

3. Указ о национальных целях развития России до 2030 года. 2020. Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/63728 (Дата обращения: 16.12.2022)

4. Исследование «Оценка доступности и основных проблем терапии сердечно-сосудистых заболеваний на территории Российской Федерации» 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vspru.ru/media/1482542/ocenka-dostupnosti-i-osnovnyh-problem-terapii-serdechno-sosudistyh-zabolevanii-na-territorii-rossiiskoi-federacii.pdf (Дата обращения: 12.12.2022)

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Номер одобрения: RU-15777

Дата одобрения: 06/02/2023

Дата истечения: 06/02/2025