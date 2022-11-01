Жил среди высоких чинов: где останавливался Владимир Сунгоркин в столице Приморья

Раньше этот дом на Бестужева считался, наверное, одним из самых современных. Фото:Николай Дикун

«Комсомолке» удалось пообщаться человеком, который жил когда-то в той же квартире, что и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Главы медиахолдинга не стало в сентябре этого года, причина смерти – инсульт. Несчастье случилось в селе Мельничное Красноармейского района. Во время рабочей экспедиции.

Во Владивостоке на доме №40 по улице Бестужева разместят памятную табличку в честь выдающегося журналиста, инициативу поддержал мэр города Константин Шестаков. А Александр Коц рассказал нам, что этот дом из себя представляет.

– Когда я жил в этом доме, его называли генеральским. Все потому что там были квартиры у многих чинов, в том числе военных. Владимир Сунгоркин жил на первом этаже в четырехкомнатной квартире. В ней длинный коридор, две лоджии. А так как Владивосток расположен на сопках, одна из них выходила на первый этаж, а вторая была выше.

Раньше, когда идешь от железнодорожного вокзала и поднимаешься наверх, мимо памятника Владимира Ленина и улицы Посьетской, заходишь в арку, можно было увидеть, скажем так, две доминанты. Пара высотных домов, в том числе и девятиэтажка, в которой жил Владимир Николаевич. Выше зданий в округе не было.

По словам Александра, раньше этот дом на Бестужева считался, наверное, одним из самых современных.

Стоит добавить, что здесь в 2017 году установили мемориальную доску в честь основателя приморского краевого совета ветеранов войны и труда Константина Кравченко.

А когда же увековечат память главного редактора «Комсомольской правды»? В декабре ходатайство рассмотрят на заседании комиссии по топонимике. Табличку изготовят за счет спонсорских средств.

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