Близкие вспоминают Оксану как добродушного и талантливого человека. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Оксана Ким из Спасска-Дальнего стала одной из четырех россиянок, жизни которых унесла ужасная давка на Хэллоуин в Сеуле. По словам близких людей девушки, в ту ночь она пошла на праздник за яркими впечатлениями и вкусным ужином, но не смогла вернуться домой. О трагедии и о том, как родные переживают гибель Оксаны, «Комсомольской правде – Владивосток» рассказала троюродная сестра девушки Ольга.

«Была человеком с красивой душой»

Близкие вспоминают Оксану как добродушного и талантливого человека. Она имела музыкальное образование, много пела и выступала, хорошо училась и упорно работала. Три года назад девушка закончила обучение в России и отправилась в Южную Корею. Ей хотелось перемен.

– Оксана была невероятно добрая и отзывчивая. Ее очень любили все члены большой корейской семьи. Если вы хоть раз слышали ее смех или видели, как она улыбается, то забыть этого у вас бы не получилось. Наверное, поэтому у нее осталось так много друзей по всему миру, – описывает Оксану ее сестра.

Оксана жила в Сеуле с молодым человеком, в том же городе поселились ее старшие сестры. Девушка много работала и делала большие успехи в карьере.

– Она отлично готовила. Вокруг нее всегда были чистота и порядок. Она умела найти подход к людям, независимо от возраста, а дети перед ней просто млели. Она очень любила семейные торжества и праздники, креативно отмечала свои дни рождения и своих близких.

Роковой праздник

29 октября в Сеуле весело отмечали Хэллоуин. На улицах города было очень много народу, ведь недавно в Корее отменили ограничения, связанные с COVID-19. Красочные костюмы наводнили проспекты, переулки… все беззаботно отмечали. Оксана тоже решила пойти на прогулку. Вместе с ней отправилась ее подруга.

– Тот день должен был стать просто хорошим выходным и остаться в ее памяти масштабным гулянием и яркими впечатлениями. Нельзя сказать, что для нее имел значения именно сам Хэллоуин. Она просто хотела погулять с подругой, посмотреть на карнавальные костюмы, вкусно поесть и вернуться домой.

Девушки оказались на узкой улице Итхэвон длиною в четыре метра. Очевидцы рассказывали «КП»: гуляющих было настолько много, что не хватало воздуха. В этом районе много лестниц, сложный рельеф, в целом он совсем не приспособлен для крупных мероприятий. Со всех проемов празднующие только прибывали, сковывая массы сильнее и сильнее.

Началось движение. По слухам в одном из ресторанов люди увидели популярную в Корее медиа-персону и ринулись в ее сторону. Одни буквально ломились сквозь других, многие оказались в «человеческих тисках», люди буквально задыхались в толпе, их давило. Оксана оказалась среди толпы.

«Людская река не оставила выбора»

– Она не стремилась попасть в эпицентр праздника. Осознав критичность ситуации, они с подругой пытались выбраться в безопасное место. Подруга смогла, но Оксане «людская река» не оставила выбора – сопротивляться силе этого потока и человеческой панике, да еще и в таких ландшафтных условиях она была не в силах.

Всю ночь родные искали девушку. На поиски вышли сестры и парень Оксаны, у которых не получилось тоже пойти на праздник. Родные нашли ее уже только в морге.

Прощание с девушкой пройдет в ее родном городе – Спасске-Дальнем. Сейчас семья занимается организацией похорон. Власти Южной Кореи взяли на себя расходы по перевозке тела на Родину.

Ранее глава представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец заявил, что тела девушек доставят в Приморье на пароме. Число погибших в давке составило 151 человек, еще 270 считаются пропавшими без вести, 82 пострадали. Жертвами ситуации стала еще одна жительница Приморья Юлиана Пак.

«Комсомольская правда – Владивосток» выражает соболезнования родственникам и друзьям погибших.

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