Что нужно знать про работодателя при трудоустройстве

Какая бы ни была причина, итог один – приходится снова выходить на рынок труда и искать подходящие вакансии.

Поиск новой работы и трудоустройство – это всегда стресс для любого человека. Хочется заранее предусмотреть множество факторов, чтобы не ошибиться с выбором и сразу распознать те компании, которые не обманут ожидания. Совместно с HR-экспертами федеральной торговой сети «Пятёрочка» составили чек-лист о том, какую информацию нужно уточнить о работодателе на этапе собеседования или поискать самостоятельно в открытых источниках.

Узнайте про надёжность и стабильность компании

Ищете стабильность, белую зарплату и наличие соцпакета – смотрите вакансии в крупных федеральных компаниях с известным именем. Такая организация не исчезнет бесследно с рынка за один день, оставив своих сотрудников брошенными на произвол судьбы. Кроме того, большие компании дорожат своей репутацией, поэтому соблюдают трудовое законодательство и не пытаются искать в нём лазеек. Конечно, это не значит, что небольшие организации будут вести себя нечестно по отношению к персоналу, но, например, у сотрудников федеральных игроков шансы на защиту и поддержку будут явно больше.

Масштаб компании влияет и на престиж выбранной позиции. Крупные работодатели зачастую сами задают тренды отрасли, они пристальнее следят за социальной ответственностью бизнеса. Гордость за такое место работы станет приятным дополнением к профессиональному статусу.

Как проводится оплата труда

Законом признаётся только официальная – «белая» – оплата труда. Однако, к сожалению, при поиске работы до сих пор можно найти предложения с «серой» зарплатой. Зачастую такая оплата привлекает соискателей тем, что она выше рыночной. Но не нужно забывать и об обратной стороне такой схемы. Получая заработок в обход законодательства по «серой» или «чёрной» схеме, человек автоматически лишается всех гарантий и защиты со стороны компании и государства. Стоит отметить, что это касается не только основной части зарплаты (оклада), но и начисления премий. Сотрудник, получающий «белую» зарплату, имеет все преимущества и гарантии трудового законодательства: оплату больничных и отпусков, пенсионные отчисления, возможность подтвердить доход при оформлении кредита или ипотеки.

Чтобы сориентироваться по размеру зарплаты, проверьте заранее, какую оплату предлагают в среднем по рынку согласно вашей специальности, стажу и географии, где вы ищете работу. Сильно завышенная ставка может говорить о том, что работодатель что-то скрывает: например, в вакансии описан не весь функционал или трудоустройство не будет официальным. Честные крупные компании, среди которых и «Пятёрочка», обычно регулярно проводят мониторинг рынка труда, чтобы во всех городах для сотрудников была установлена конкурентоспособная заработанная плата.

Есть ли в компании программы защиты и поддержки

Многие крупные организации также могут предоставлять сотрудникам дополнительные льготы – материальную помощь, подарки детям к Новому году и скидки от партнёров на определённые товары и услуги. Это может стать отличным подспорьем в различных жизненных обстоятельствах. Кроме того, не секрет, что иногда в процессе работы случаются и непростые, спорные ситуации. Поэтому хорошо, если можно при этом рассчитывать на дополнительную поддержку компании. Например, в «Пятёрочке» работает внутренняя горячая линия, где помогут разобраться с возникшими сложностями.

Как происходит карьерный рост

В разных компаниях – разная система продвижения по карьерной лестнице, и лучше сразу уточнить, на что вы можете рассчитывать на конкретном месте. Линейные позиции, как правило, предусматривают быстрый рост: получить более высокую должность можно всего за год-два. Однако достигнув руководящей должности двигаться вверх будет сложнее. Поэтому необходимо на начальных этапах определить, какие условия требуются для дальнейшего повышения – нужно ли проходить дополнительное обучение, получать новые навыки, и, самое главное, заинтересована ли компания в продвижении своих сотрудников на руководящие позиции.

Кстати, рост может быть не только вертикальным, но и горизонтальным. Так, сотрудники «Пятёрочки» могут заявиться на интересующую внутреннюю вакансию в любом городе или подразделении и, если их опыт подходит, будут иметь преимущество перед внешними кандидатами.

Какая атмосфера и корпоративная культура в компании

Приятно работать в команде единомышленников. Узнайте о том, какие у компании-работодателя ценности и цели, как выстроена система взаимоотношений в коллективе. Тогда сможете понять, насколько вам подходит это место для профессионального и личного развития. Например, можно спросить, как принято обращаться к коллегам и руководителям в команде – только по имени или по имени и отчеству. Подумайте, насколько это будет комфортно именно вам. Зачастую, в компаниях, где людям проще общаться друг с другом – более открытая коммуникация и больше доверия.

Также полезно будет выяснить, проводятся ли в компании дополнительные мероприятия для сотрудников – праздники, конкурсы. Хорошо, когда есть насыщенная жизнь вне работы, но ещё лучше – когда и на работе есть возможность отвлекаться от ежедневных задач. Вместе с коллегами стоит проводить не только рабочие часы, но и отдыхать, развиваться и неформально общаться. Это вдохновляет и укрепляет команду.

Собранной по этим пяти пунктам информации будет достаточно, чтобы составить полноценный портрет о работодателе. Определите, что для вас важнее всего: стабильность бизнеса, справедливая оплата труда, карьерный рост, комплексная программа поддержки или сильная корпоративная культура. А лучше всего не соглашаться на меньшее и выбрать такую компанию, которая будет сочетать в себе всё вместе.