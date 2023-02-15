Снимки сделал учитель физики и астрономии Антон Балацкий. Тематическое фото. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Далекий космос во все времена притягивал людей своей неизвестностью. Каждый из нас любовался россыпью звезд или задумывался о том, что скрывает Солнечная система. Ответы, как правило, не всегда ясны из уроков физики, но вот детям из поселка Провидения на Чукотке повезло. Преподаватель астрономии и директор МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования» Антон Балацкий – фотоохотник за редкими кадрами космоса. Учитель физики опубликовал удивительные кадры соединения кометы C/2022 E3 (ZTF) с Марсом и полярного сияния, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

СУДЬБА ОДНОЙ КОМЕТЫ И СОВЕТСКОГО ФОТОРУЖЬЯ

Первый снимок словно кадр фильма про космос: белоснежные холмы похожи на поверхность Луны, на черном небе кроме звезд можно заметить ярко-оранжевый шар с лучами, рядом с ним зеленоватый круг с дымчатым хвостом. Именно так можно описать соединение кометы с Марсом. Как рассказал Антон Балацкий, снято все в поселке Провидения Чукотского автономного округа, а именно – на скалистой вершине сопки Портовая.

– Фотосъемка была запланирована, специально выбиралось место для построения композиции кадра с элементами уникального ландшафта. Это уже четвертая съемка кометы с середины января текущего года. Условия сложились идеальные, практически полное отсутствие ветра, что для этого времени года редкость в наших краях. Снимал все на фотокамеру Canon EOS 6D, объектив Таир-3-фс 300/4,5 от советского фоторужья, астротрекер ioptron skyguider pro (устройство для ведения камеры со скоростью вращения небесной сферы).

Соединение кометы с Марсом. Фото: Антон Балацкий.

По словам собеседника, кометы, которые легко можно увидеть в бинокль – не редкость на звездном небе, и почти каждый год они попадают в поле зрения астрономов-любителей. Да и видимое сближение этих небесных тел с планетами Солнечной системы, галактиками, туманностями и звездными скоплениями происходит часто, но есть здесь одна загвоздка.

– Сближение это только визуальное, на самом деле расстояние между кометами и перечисленными объектами огромное. Для примера – закройте ладонью стоящее далеко дерево. Мы видим руку и объект в одном направлении, но это не значит, что она критически приблизилась к предмету. Сам же я подобное явление наблюдаю впервые, удачное стечение обстоятельств и только.

Как рассказал Антон Балацкий, траектория C/2022 E3 (ZTF) хорошо изучена. Комета направляется к задворкам Солнечной системы, а именно к облаку Оорта, которое находится на расстоянии до 100 000 астрономических единиц [среднее расстояние Земли от Солнца - прим.ред] от небесного светила.

– До своей цели комета может дойти спустя несколько миллионов лет. Однако своеобразие этих космических тел заключается в том, что орбиты их очень вытянуты и легко меняют свои параметры под воздействием выпускаемых газов, образующих хвост, и влияния планет-гигантов. Поэтому есть вероятность, что C/2022 E3 (ZTF) вообще не вернется к Солнцу и покинет пределы нашей системы навсегда.

Кстати, оказалось, что зеленый цвет у комет имеет только кома – ее головная и самая яркая часть, а хвостов может быть два – голубой (ионный или газовый) и серый (пылевой).

ЛУННО-МАРСИАНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Поделился учитель и другими не менее захватывающими снимками. На них изображен горный склон на фоне звездного неба удивительного зеленого цвета. Кажется, что каким-то образом собеседнику удалось запечатлеть поверхность Марса, на которую падает свет кометы, но лунно-марсианский пейзаж снят на Земле.

Полярное сияние. Фото: Антон Балацкий.

– Это полярное сияние над Чукоткой. Немного необычный вид связан с тем, что это явление снимают на широкоугольный объектив, а у меня под рукой был только телевик [телеобъектив] с большим увеличением. Вот я и направил его на склоны ближайших сопок, чтобы хоть как-то зафиксировать разыгравшееся в северном секторе неба свечение. Никакого отношения к комете кадры, естественно, не имеют.

ХОТЕЛИ СТАТЬ АСТРОНОМОМ?

Антон Балацкий также дал несколько советов тем, кто хочет заняться любительским изучением астрономии и съемкой небесных тел. По его словам, есть два направления, с чего можно начать свое увлечение. Первое – это фотографирование звездного неба. Но новички должны быть готовы к тому, что это долгий путь, требующий много финансов и времени на обработку полученных результатов. Второе – визуальное наблюдение, для которого необходимо приобрести обыкновенный бинокль и звездную карту, а уже после можно задуматься над покупкой телескопа.

– Для обоих путей необходимо темное загородное небо. Но колоссальный уровень светового загрязнения в крупных городах не позволяет проводить качественные астрономические наблюдения. А такие слабые объекты как кометы и вовсе становятся невидимыми.

ПО СТРАНИЧКАМ БИОГРАФИИ

Вместо заключения расскажем немного о жизни астронома. Антон Балацкий родился на Чукотке в поселке Провидения, в Санкт-Петербурге окончил Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, после учебы вернулся домой, начал преподавать в своей школе, а с 2017 года занимает пост директора. С 1996 года ведет астрономический кружок «ЧукоЦкие Наблюдатели», а с 2022 года руководит чукотским отделением межрегиональной общественной организации Астрономо-Геодезическое Объединение.

В беседе с корреспондентом педагог отметил: это хорошо, когда вспоминают об астрономии, и плохо, что ее вновь исключили из списка обязательных предметов для изучения в школе. Кстати, в российские классы эта наука может вернуться – по крайней мере, в нескольких регионах.

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