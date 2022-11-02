Губернатор Чукотки попросил не отпускать детей из дома

В регионе царит непогода. Фото: Олег Укладов

Непогода бушует в Чукотском автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чукотскому АО. Губернатор региона посоветовал родителям не отпускать детей из дома. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по имеющимся данным, в Анадыре и восточных района ЧАО наблюдается штормовой ветер до 28 метров в секунду и сильная метель. В среду, 2 ноября, коммунальные службы и МЧС работают в режиме повышенной готовности, закрыта автодорога Эгвекинот – Мыс Шмидта на участке с 11 по 89 километр в связи с погодными условиями – низовая метель.

Губернатор ЧАО Роман Копин обратился к местным жителям в своем Telegram-канале.

– В школах округа каникулы, но прошу родителей сегодня не отпускать детей из дома - так безопаснее. Берегите себя, не покидайте пределов населенных пунктов и будьте осторожны на улицах!

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