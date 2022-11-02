Крупный район Владивостока остался без отопления из-за серьезной аварии

В настоящее время ведутся оперативные ремонтные работы Фото: Олег УКЛАДОВ

Серьезный порыв труб произошел во Владивостоке в среду, 2 ноября. Об этом сообщает «Дальневосточная генерирующая компания». Местные жители рассказали, что почти весь район Эгершельда отключен от тепла. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧП случилось в 11 часов утра в районе улицы Станюковича. По каким причинам повредился трубопровод – пока неизвестно. Сейчас на месте происшествия повсюду вода,пар, а пешеходы и вовсе не могут пересечь улицу.

Специалисты тепловых сетей уже работают на месте. Предварительно рабочие отключили поврежденный участок, а потому без тепла остались дома по следующим адресам:

Арсеньева: 2а, 4, 4а, 6, 8, 9/13;

Батарейная: 2, 2г, 4;

Западная: 13;

Лейтенанта Шмидта: 17;

Морская 1-я: 20, 27;

Набережная: 1, 5в, 7б, 9, 10, 12, 13, 16, 20;

Станюковича 48 лит.: Н;

Станюковича: 1, 3, 44, 46;

Тигровая: 7, 9.

– В настоящее время ведутся оперативные ремонтные работы, которые планируют завершить до конца дня, чтобы вернуть горячее водоснабжение и отопление потребителям, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что накануне коммунальная авария во Владивостоке оставила без электричества почти два района города. Специалисты до сих пор устраняют последствия пожара на подстанции, а прокуратура уже заинтересовалась произошедшим.

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