Еще больше налоговых льгот

Заседание провели 26 октября. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

В стенах приморского парламента завершилось очередное октябрьское заседание. Законодатели рассмотрели 39 вопросов в социальной и экономической сферах. О нововведениях для отрасли лесозаготовителей, измененных условиях выдачи земли для детей-сирот, налоговых преференциях – расскажем в материале «Комсомолки».

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОЧЕРЕДЕЙ

Важным вопросом во время октябрьской сессии стали поправки в закон о приобретении жилья детям-сиротам в Приморье. Депутаты в трех чтениях приняли изменения, согласно которым порог площади квартир, положенных этой категории населения, снизят с 26 «квадратов» до 21. Такие условия диктует сложившийся рынок недвижимости. Год назад квартиру площадью до 30 квадратных метров можно было купить по той же цене, за которую сейчас продают жилье в 21-26 метров. Именно такими предложениями наполнен рынок. Таким образом, очереди среди желающих получить жилье новая мера должна существенно сократить.

– Решение о снижении порога общей площади позволит сохранить темпы приобретения жилья для детей-сирот, несмотря на произошедшее увеличение рыночной стоимости квадратного метра, – пояснил глава комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Еще одна поправка, внесенная в краевой закон, касается сроков заключения государственных контрактов на капитальный ремонт. Иногда помещения для детей-сирот есть, но они непригодны для жилья. Когда ремонт не успевают провести в срок, поправка подразумевает продление контракта на следующий финансовый год.

– Если раньше в Приморском крае на покупку жилья для сирот выделялось около 1 миллиарда рублей, из которых осваивалось порядка 60-65 процентов, то в прошлом году на цели было направлено 2,5 миллиарда рублей. Практически полное освоение этих средств позволило предоставить очередникам 1030 квартир. Планируется, что в этом году жилье получит не меньшее количество человек, – добавил Игорь Чемерис.

К слову, в 2022 году затраты на обеспечение сирот жилыми помещениями почти не снизились и составили 2,46 миллиарда рублей. За 9 месяцев новоселье отметили уже 842 человека. В крае строятся новые дома, в которых заранее предусмотрены квартиры для льготных категорий приморцев.

ВЕРНУТЬ НА СОБСТВЕННЫЕ РЫНКИ

Изменений ждет отрасль лесозаготовки. Депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу губернатора Олега Кожемяко по ограничению сбора лесного ореха. Более того, планируется разрешить продажу за границу необработанной древесины. Соответствующие обращения отправятся в Госдуму, что единогласно поддержали депутаты.

– В чистом виде [из Приморья] орех уходит за границу, в Китай, там перерабатывается и возвращается к нам. Это ведет к удорожанию стоимости, мы не добираем налогов. Вы прекрасно знаете, как это в лесах у нас происходит. Порядка в этой сфере нет, – пояснил председатель комитета ЗС ПК по природопользованию и продовольственной политике Андрей Андрейченко.

Председатель комитета ЗС ПК по природопользованию и продовольственной политике Андрей Андрейченко. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Предлагается урегулировать проведение конкурсов. Поддержка будет оказана тем, кто действительно имеет производственные мощности по обработке ореха (проверять это будет комиссия в течение 15 дней). Ранее контракт могли «забрать» фирмы любой формы собственности. Как рассказал депутат Андрейченко, это приводило к спекуляциям, нелегальным скупкам, сырье оказывалось за рубежом. Более того, орех хотят сделать стратегическим ресурсом. Если в Госдуме проработают запрос региональных депутатов, могут быть введены штрафы до миллиона рублей юридическим лицам за незаконную заготовку ореха.

Из текста законопроекта следует, что скорректируют плату по аренде пищевых и лесных ресурсов, растений. Это поможет, когда арендатор лесного участка вынужден оплачивать большие суммы, вне зависимости от масштабов урожая.

Вторая инициатива, проработанная комитетом, связана с экспортом дерева. Это необходимо, чтобы поддержать лесозаготовителей. До конца 2022 года предпринимателям этой отрасли могут позволить продавать за границу необработанную древесину дуба и ясеня (более 40 сантиметров).

– Наши лесозаготовители и промышленники стали терять прибыль из-за ограничений, санкций, ухудшения их финансово-экономического положения. И они все равно рабочие места сохраняют, заработную плату людям выплачивают. И берут на себя социальную нагрузку, связанную с СВО, – добавил Андрейченко. – Такая древесина [разрешенная на экспорт – прим.] составляет не более 5% от общего объема заготовки. Тем более что существуют квоты – арендатор не может заготовить больше, чем ему положено. Да и все прочие ограничительные меры сохраняются.

Инициативу обратиться с таким предложением в Госдуму поддержало большинство депутатов. Дело в том, что ряд предприятий начал работать в убыток, что чревато потерей рабочих мест. Спикеры заседания напомнили, что Приморье остается лидером по обработке дерева в регионах ДФО.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

На промышленность легла большая нагрузка. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) установили нулевую ставку по налогу на имущество до конца 2025 года. Многим заводам теперь необходимо обеспечивать нужды СВО. Поэтому очередной пакет льгот для компаний стал объективной и разумной мерой. На такую же льготу могут рассчитывать обрабатывающие предприятия, включенные в сводный реестр Минпромторга РФ.

– Налоговая льгота позволит ее получателям высвободить средства для дальнейшего совершенствования и диверсификации производства. В итоге оборонные предприятия смогут нарастить выпуск продукции гражданского назначения, а значит, снизить зависимость от государственного оборонного заказа и повысить свою устойчивость. Чрезвычайна важна в сегодняшних условиях и поддержка горнорудных компаний, которые обеспечивают занятость жителей в отдаленных населенных пунктах края и являются градообразующими предприятиями, – отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗС ПК Галуст Ахоян.

Глава комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

К слову, налоговую льготу для резидентов игорной зоны, где казино по минимальной ставке платит за каждый игровой стол и автомат, продлили до конца года. Поправками в 2,5 раза уменьшаются размеры ставок по таким объектам налогообложения, как «игровой стол» и «игровой автомат». С октября по декабрь 2022 года они будут составлять 50000 и 3000 рублей соответственно. Как отметил Галуст Ахоян, сэкономленные деньги игорный бизнес направит на сохранение рабочих мест, содержание объектов.

Стоит отметить, такая преференция лишит региональный бюджет доходов в 22 миллиона рублей. При этом ожидается, что эту «брешь» покроют иные налоговые поступления от игорного бизнеса позже.

Такая мера действует уже с 2020 года. Финансовые трудности впервые возникли у резидентов игорной зоны из-за пандемии коронавируса, поэтому законодатели решили оказать помощь инвесторам, чтобы сохранить интегрированный развлекательный курорт.

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