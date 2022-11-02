Из-за нас образуются пробки: откровения предпринимателя, который вернул Владивостоку пян-се

После паузы штат сотрудников не поменялся. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Недавно во Владивосток вернулись пян-се. Любимые пирожки приморцев ворвались на рынок общепита в новом дизайне, но с тем же любимым вкусом. Первый на данный момент ларек открылся по адресу Снеговая, 4а, и буквально притянул к себе толпы людей. Корреспондент «Комсомольской правды» поговорил с индивидуальным предпринимателем и одним из создателей проекта Андреем Чапайда, чтобы узнать, когда город пополнится новыми точками, меню обновится, и почему возле ларька образуются пробки.

– Не могу назвать точное число покупателей, но очереди, конечно, бывают больше. В основном много людей приходит в обед, где-то с полудня до двух. Приезжают даже с Луговой, со Второй Речки, с Чуркина. Утром тоже ребята берут – в основном рабочие. Я думаю, что из-за нас иногда образуются небольшие пробки, – рассказал предприниматель.

Все помнят, что компания провела ребрендинг. По словам Андрея, у ларьков обновился дизайн, появились новые позиции меню, изменилась форма сотрудников: вместо старого фартука у продавщиц появился дождевик, красная шапочка, а зимой будут красные перчатки.

– Точки освежились. Мы постарались использовать новые материалы и тот дизайн, который предложил город, а затем адаптировали его.

Андрей Чапайда. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

О будущих изменениях в меню и появлении в нем хот-догов и другой выпечки Андрей говорит скромно, потому что основным блюдом все-таки является пян-се. Но при этом нововведения не исключены. Когда и если возникнет потребность, ассортимент пополнится. «Будем тестировать».

Бесстрашные бабушки

После паузы штат сотрудников не поменялся. Те самые бесстрашные бабушки, которые и в дождь, и в мороз, и даже в снег продавали пирожки, остались на своих местах.

За что все любят пян-се?

– Я думаю, что в первую очередь за вкус, за доступность и за атмосферу продукта – для кого-то он ассоциируется с детством или юношеством, это стало своего рода символом Владивостока в общепите. Мне кажется, что совокупность этих факторов. Я сам люблю и ем пирожки не только утром.

Когда откроются новые точки?

– Здесь все зависит не только от нас, но надеюсь, что постараемся открыть новые точки в ближайшие месяцы, и до нового года будем активно работать в этом направлении. Очень хотим открыть точки в центре, да и в каждом районе. Чтобы хотя бы по одной бабушке было в каждом районе.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что первая точка открылась рядом с фабрикой, где выпекают корейские пирожки. О долгожданном камбеке заявил приморский Минпромторг – настолько все серьезно.

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