В Приморье из-за обвала грунта на котельной погибли люди

ЧП произошло в поселке Хрустальный. Фото: Прокуратура Приморского края

В Приморье 2 ноября в поселке Хрустальный Кавалеровского округа обрушилась котельная. Как рассказали в пресс-службе министерства ГОЧС, есть не только пострадавшие, но и погибшие. Краевая прокуратура организовала проверку.

По информации представителей ведомства, сотрудники теплового района «Кавалеровский» дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» меняли участок сети водоснабжения. По неизвестным причинам во время работ обвалился грунт.

Два слесаря в возрасте 36 и 57 лет погибли, двух других рабочих травмировало, одного госпитализировали.

Грунт обвалился во время работ по замене участка сети водоснабжения. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

Как рассказали «Комсомолке» местные жители, мужчину 1965 года рождения зовут Александр Ш., а работника 1986-го – Олег П.

На место происшествия выехал прокурор Кавалеровского района Павел Каплиев. Ведомство проверит, исполняются ли требования закона в сфере охраны труда и строительно-технических нормативов, после чего оценит меры по обеспечению безопасности работников.

Ход и результаты доследственной проверки также контролирует прокуратура.

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