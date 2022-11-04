Полный список мероприятий, посвященных Дню народного единства

День народного единства отметят в столице Приморья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителей и гостей приморской столицы приглашают отметить День народного единства. Принять участие в мастер-классах, сделать селфи на красочных фотозонах, посетить незабываемый концерт и поучаствовать в флешмобе 4 ноября смогут все желающие абсолютно бесплатно, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Стартом программы станет торжественный концерт, который пройдет в 12 часов дня у Дома Молодежи. На проспекте 100-летия Владивостока,103, выступят творческие коллективы и общественные организации.

Продолжится мероприятие в самых разных локациях города. Самые масштабные события состоятся на центральной площади. С 13 до 17 часов гости смогут не только познакомиться с выставкой работ декоративно-прикладного творчества различных национальностей, проживающих в Приморье, но и поучаствовать в мастер-классах, нанести аквагрим, попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», а также насладиться концертом.

На празднике дети точно не заскучают. Специально для них Приморский краевой театр кукол подготовил спектакль «Ястребок». Выступят актеры в 13 и 15 часов. В перерывах самые маленькие смогут поиграть в «Городки», «Морской бой», «По следам танка Т-34» или порисовать мелками и нарядить бумажных кукол в национальные костюмы.

–Принять участие в праздновании Дня народного единства на центральной площади Владивостока приглашают всех желающих – каждый найдет здесь занятие или локацию по душе, – подчеркнули в министерстве культуры и архивного дела Приморского края.

Площадка «Письма героям» подарит возможность нарисовать рисунок и написать письмо с пожеланиями участникам специальной военной операции. Следует отметить, что на площадке будет установлен куб со специальным qr-кодом. Благодаря этому все неравнодушные люди могут поддержать военнослужащих и отправить деньги, которые пойдут на покупку вещей, техники, медикаментов для солдатов.

Не менее интересными будут и другие локации. Разместятся на центральной площади яркие фотозоны и выставки. Гастрономическую «изюминку» создадут лучшие рестораны города в пяти шатрах с национальными кухнями. Главная фишка – 30-метровый стол дружбы.

Особое внимание гостей привлечет федеральная акция «Ночь искусств». Она состоится с 17 до 23 часов в Приморской картинной галерее и пройдет под девизом «Искусство объединяет».

Некоторые мероприятия пройдут в формате онлайн. Для того, чтобы присоединится к патриотическому флешмобу, необходимо загрузить авторскую видеозапись в социальные сети по теме «История родного народа» с хештегами #ФлешмобДНЕ22 и #МыВместе. Наполнение роликов может быть любым: необычные танцы и песни, рецепты блюд или тематическая импровизация. Выберут победителя по количеству лайков, а наградой станет Яндекс.Станция Лайт.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что еще одна праздничная программа состоится 4 ноября в 15:00 в поселке Трудовом. Удивит приморцев необычным танцем коллектив «Стрекоза» на площадке ДШИ № 5 (Успенского, 112а).

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