«Все не зря, когда восстанавливаешь справедливость»: майор полиции с Камчатки рассказал почему он помогает людям

Куат Карамальдинов и его семья. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

С 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды» проходит финал XI Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021». Финалисты Дальнего Востока рассказывают свои жизненные истории, как и почему они связали свою жизнь с полицией. Камчатский край выбрал своего кандидата в победители, им стал майор полиции Куат Карамальдинов. В органах внутренних дел он работает с 2008 года, за это время участковый успел сделать немало хороших дел, вынести какие-то выводы, а главное убедиться – его работа дает людям второй шанс, когда они попадают в беду.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ

Когда закончилась школьная пора и пришло время выбирать, куда поступать на учебу, выбор нашего героя пал на Барнаульский юридический институт МВД России, так он и оказался в милиции, потом уже в полиции.

Куат работает на административном участке №4 Кутузовского микрорайона Петропавловска-Камчатского. Здесь живет 3200 человек. Попробуй, найди общий язык с каждым. Но претендент на звание народного участкового с этой задачей справляется очень хорошо. В конце концов, не зря же люди ему доверяют.

– С трудными или, скажем так, негативными людьми сталкиваешься очень часто. Чаще всего проблемы у многих начинаются после распития алкогольных напитков, когда они находятся в измененном сознании. Есть те, кто живет в своем закрытом мире. Надо просто понять человека, хотя порой это сделать очень сложно.

САМОЕ ЦЕННОЕ – СЕМЬЯ

Свободное от работы время участковый старается проводить с семьей. У них с женой трое чудесных детей. Старшая дочь Алина, ей шесть лет. Девочка очень творческая, любит рисовать, мастерить поделки. Сабине – пять. Родители гордо называют ее особенной, она настоящий боец по жизни, многое изменилось с ее появлением в семье. У малышки серьезное заболевание, она перенесла порядком девяти операций. Но эти невзгоды лишь делают Карамальдиновых сплоченнее, все трудности они преодолевают вместе. А сыночку Таиру один год и семь месяцев. Мальчик растет очень любознательным и активным, любит танцевать и слушать музыку.

– В моей профессии понимаешь, что все не зря, когда восстанавливаешь справедливость. На мой взгляд участковым может стать каждый. Я думаю большинство из тех, кто работал, или работает, никогда не думал, что он будет работать на этой должности.

Близкие и родные Куата поддерживают его, он очень ценит их заботу. Родители и жена – те люди, которым наш герой может доверить все. А вы можете отдать свой голос за майора полиции на сайте KP.RU до 10 ноября. Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. Проголосовать можно всего один раз, будьте внимательны.

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