Не исключено, что во Владивостоке пройдет снег с дождем из-за перепада температур. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Примгидромет предупредил жителей Приморского края о резком изменении погоды. Зима придет в регион неожиданно. Глава Примгидромета Борис Кубай накануне, 4 ноября, сообщил, что снег накроет регион уже после 10 ноября. Однако деталей о прогнозе еще нет.

По предварительным данным, над Желтым морем во второй декаде ноября зародится циклон, который направится прямиком на Японское море и побережье Приморья. В таком случае гололед на дорогах почти неизбежен, вероятно, предупреждение чрезвычайных ведомств и обработка трасс реагентами – дело времени. «Переобуться» водителям так или иначе необходимо. Это подчеркнул и Борис Кубай.

Владивосток тоже затронет удар стихии. Температуры в краевом центре все еще осенние, без сильных заморозков. Это значит, что возможны смешанные осадки: мокрый снег, дождь со снегом и, разумеется, гололед – катастрофичное явление для со сложным рельефом.

– Если данная гипотеза и расчеты подтвердятся новыми данными, то ориентировочно после 10 ноября в Приморском крае можно ожидать резкое ухудшение погодных условий – снегопады и гололедные явления. <...> Вероятность ухудшения погоды и степень опасности будет целиком зависеть от траектории еще не зародившегося циклона и от его физических параметров. Все это будет уточняться нашими специалистами в ежедневном режиме, – заключил Борис Кубай.

Напомним, ранее аналогичный прогноз привел «народный» портал синоптиков Маглипогода. По данным сайта, снег ожидается 11-12 ноября. Кстати, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, может ли повториться ледяной дождь и почему.

А вот в праздничные выходные в Приморье прохладно, но без осадков. Подробнее о мероприятиях в честь Дня народного единства во Владивостоке – в отдельном материале.

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