Южнокорейская актриса оплатила перевозку тела погибшей во время давки в Сеуле девушки из Приморья

Юлиане Пак было 25 лет. Фото: социальные сети

Давка в Сеуле унесла более сотни жизней во время Хеллоуина в ночь на 30 октября. Среди погибших оказались две девушки из Приморья, которые проживали в Южной Корее. После просьбы отца одной из них, Юлианы Пак, южнокорейская актриса Ли Ен Э пожертвовала деньги на отправку тела россиянки на Родину, сообщила газета The Korea Times.

Отец погибшей Артур Пак дал интервью СМИ. Он рассказал, что транспортировка тела обойдется в более чем 5 тысяч долларов (почти 8 миллионов вон). Власти Кореи обещали покрыть часть расходов, однако согласования и перевод денег заняли бы слишком много времени.

По данным Корейского фонда людей с ограниченными возможностями (KFPD), Ли отправила им деньги (они уже переведены в посольство России в Сеуле), после того, как узнала о просьбе отца девушки о помощи. Ен Э исполнила главные роли в фильмах «Сочувствие госпоже Месть», «Объединенная зона безопасности», а также во многочисленных дорамах [корейские сериалы - прим.]. Актриса хотела сохранить поступок в тайне.

При этом желание помочь выразила и авиакомпания Asiana Airlines. Организация предложила бесплатные авиабилеты туда и обратно для семей жертв давки в Сеуле.

– Мы подготовим 35 миллионов вон на похороны и репатриацию, как только Пак потребует эти деньги вместе с документами, выданными в посольстве России, – заявили в администрации Йонсана и правительстве Кореи.

Напомним, в давке погибла еще одна девушка из Приморья – Оксана Ким. «КП» подробно рассказывала о том, каким замечательным и светлым человеком была выпускница ДВФУ со слов ее родственников.

Давка в столице Южной Кореи стала национальной трагедией. До 5 ноября в стране объявлен траур. Все произошло на улице Итхэвон: тысячи людей вышли на улицы после отмены антиковидных ограничений. Погибли, по большему счету, молодые люди.

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