День народного единства отпраздновали на кораблях Тихоокеанского флота во Владивостоке

На кораблях и подлодках подняли флаги расцвечивания. Фото: принтскрин видео.

В День народного единства на надводных кораблях и подводных лодках Тихоокеанского флота подняли флаги расцвечивания. Мероприятие прошло под гимн Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе ТОФ.

На кораблях и подлодках кроме флагов расцвечивания подняли государственные и военно-морские знамена. Личный состав ТОФ участвовал в торжественных построениях, военнослужащим напомнили об истории Дня народного единства, а наиболее отличившимся вручили грамоты. А те, кто проходят службу в рамках призыва, смогли посмотреть художественные фильмы в кают-компаниях и воинских клубах.

Торжественные мероприятия в честь праздника прошли не только на кораблях флота, но и у филиала военно-исторического музея ТОФ, а именно возле гвардейской краснознаменной подводной лодки ПЛ «С-56». Здесь в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» посвятили 50 владивостокских школьников, 20 их них – дети военнослужащих центра связи ТОФ. Во время церемонии ребята произнесли клятву юнармейца, после чего им вручили нагрудные знаки и удостоверение.

Также ансамбль песни и пляски ТОФ выступил на главной площади приморской столицы. О том, как в центре города отметили День народного единства можно прочитать в нашем материале.

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