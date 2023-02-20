Дело прекращено: новый поворот в истории с избиением женщины в Приморье

«Мстители» подвесили подростка под потолок в гараже. Фото: стоп-кадр из видео.

Житель Дуная, который выступил в роли «мстителя» и вступился за жестоко избитую женщину, теперь проходит фигурантом по другому уголовному делу. Если ранее речь шла о факте лишения свободы несовершеннолетнего, то сейчас статью переквалифицировали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

От источника в правоохранительных органах, близкого к ситуации, стало известно, что уголовное преследование по факту похищения прекращено. Вместо этого мужчина стал фигурантом дела по факту побоев, статья 116 УК РФ.

Напомним, что все началось с истории о жестоких побоях. В центре внимания оказались подростки из Дуная, которые избили местную жительницу, незаконно проникнув к ней в квартиру. Все то, что происходило в этот день в жилище, один из ребят снял на видео, а ролик чуть позже стал достоянием общественности.

Видеоматериалы вызвали резонанс в обществе. Тогда-то к делу и подключились «мстители». Односельчане устроили расправу над подростками: того, кто бил женщину, подвесили под потолок в гараже, а оператора и вовсе вывезли в море. Все происходящее тоже попало на видео.

Накануне стало известно, что 17-летнего подростка тоже привлекли к ответственности. Расследование в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и вымогательстве, завершено, и теперь дело направлено в суд для рассмотрения.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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