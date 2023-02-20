Власти возобновили безвизовое сообщение Приморья с Китаем

Сообщение между Приморьем и приграничными провинциями КНР прекратилось из-за короновируса. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Глава Приморского агентства по туризму Арсений Крепский в своем telegram-канале рассказал о том, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристический поездках. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Минэкономразвития России должно в ближайшее время получить актуальный список китайских туристических компаний, планирующих работать в рамках соглашения.

Жители Приморья первыми смогут посетить Китай. Уже несколько компаний предлагают посетить Суйфэньхэ в период с 23 по 26 февраля. Цена такого путешествия составит 11800 рублей с человека. В стоимость входят проживание в 2- и 3-местных номерах, завтраки, визирование, медицинская страховка, экологические сборы, услуги авто по маршруту, а также русскоговорящий гид.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что два иностранных пункта пропуска на границе Россия – Китай заявили о готовности возобновить пассажирское сообщение. По словам Арсения Крепского, речь идет про «Пограничный – Суйфэньхэ» и «Краскино – Хуньчунь».

Напомним, сообщение между Приморьем и приграничными провинциями КНР прекратилось с мая 2020 года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Возобновление соглашения - важный этап на пути к отказу от ограничений, действовавших последние три года, и переходу к жизни с вирусом.

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