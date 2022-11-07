Мы собрали самые громкие новости с 3 по 6 ноября. Фото: Глеб КУПРИН Фото: КП – Владивосток

Отгремели праздничные выходные в Приморском крае, пускай они были недолгими, но за это время произошло много ярких событий. «Комсомольская правда – Владивосток» составила топ самых громких новостей с 3 по 6 ноября. Мы разделили их на специальные рубрики, чтобы читателям было удобнее ориентироваться в информационном пространстве и найти тему, которая интересует их больше всего, путь то ДТП, погода или криминальные новости.

ПРАЗДНИКИ

Во Владивостоке с размахом отпраздновали День народного единства. Жителей и гостей города ждали не только творческие выступления, мастер-классы, но и особый сюрприз. Мероприятие посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко, другие представители власти, общественных организаций, депутаты. Одной из главных изюминок праздника стал 30-метровый стол дружбы, здесь гости смогли попробовать блюда разных народов, которые проживают в Приморье: бурятские буузы, грузинские хинкали, узбекскую самсу. Посмотреть на яркие снимки с празднества и узнать еще больше подробностей, можно в материале dv.kp.ru.

ПОГОДА

Радость от выходных приморцам омрачила новость о возможном снегопаде, который обрушится на регион после 10 ноября. Неужели повторится история с ледяным дождем? По предварительным данным, над Желтым морем во второй декаде ноября зародится циклон, который направится прямиком на Японское море и побережье Приморья. В таком случае гололед на дорогах почти неизбежен, вероятно, предупреждение чрезвычайных ведомств и обработка трасс реагентами – дело времени. «Переобуться» водителям так или иначе необходимо. Это подчеркнул и глава Примгидромета Борис Кубай.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

Жуткое видео появилось в социальных сетях. На кадрах две девочки избивают женщину. Роликом уже заинтересовалась полиция, а личности девушек установили специалисты. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

4 ноября во Владивостоке огонь объял балкон на верхнем этаже многоэтажки на улице Красного Знамени, 91. Уже через 7 минут на месте работали огнеборцы. Чем закончилась эта история, читайте в материале dv.kp.ru.

ОБЩЕСТВО

Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что власти Владивостока готовятся к массовым протестам. В местном представительстве МИД прокомментировали эту информацию.

Как рассказали представители министерства иностранных дел во Владивостоке, минобороны Украины аргументируют свое сообщение тем, что в столице Приморья проверяют исправность систем видеонаблюдения, удаленный к ним доступ сотрудников правоохранительных органов, а также удаленный доступ правоохранительных органов, а также устанавливают на входе на массовые мероприятия металлодетекторы.

НЕПРИЯТНО

Во Владивостоке свидание в сауне закончилось кражей телефона и денег. Мужчина пригласил в сауну малознакомую женщину, которая согласилась на его предложение совместно провести время. Они отдыхали несколько часов, в какой-то момент иностранный гость ушел, оставив свои личные вещи. Его спутница воспользовалась моментом и залезла в карманы его куртки. Там она нашла мобильный и 28 тысяч рублей, все это местная жительница забрала себе.

ПОДВОДНЫЙ МИР

Мир флоры и фауны не перестает удивлять своим разнообразием. Казалось бы, когда в современном мире человека уже ничем не удивить, природа снова преподносит свои сюрпризы. В этот раз в центре внимания оказались медузы, которые буквально усеяли берег одной из бухт во Владивостоке. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

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