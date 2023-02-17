Подарки для Него и для Нее в сети магазинов «Зеленый остров»

Фото: предоставлено ООО «ИДЕЯ»

Сеть магазинов «Зеленый остров» поздравляет всех мужчин с праздником мужества и благородства, а милых дам с прекрасным праздником весны и красоты.

Пришло время выбирать подарки! Куда пойти? Где самый большой выбор подарков? Магазины «Зеленый остров» подготовили оригинальные и практичные подарки для мужчин на любой вкус и кошелек. Узнайте здесь. На кассах магазина также можно приобрести подарочные сертификаты – карты номиналом 500, 1000, 3000 и 5000 рублей. Для удобства выбора подарка дорогим мужчинам подготовлен раздел на сайте «Подарки к 23 февраля».

«Зеленый остров» подготовил подарки и для прекрасной половины - очаровательных женщин. Отличным вариантом может стать теплый плед Festival и полотенце махровое Missis. Для любительниц чайных напитков прекрасно подойдет чайная пара Lefard Астра. Идея для подарка лучшей подружке - набор бокалов для вина Magnum.

Всегда актуальны для подарка косметические наборы: Women (гель д/душа и пена для ванн), Черный Жемчуг Тебе Красивой (крем для лица дневной + мицелярная вода).

Рекомендации по подаркам в разделе «Подарки на 8 марта» на сайте.

Если вы не знаете, какой подарок выбрать, проходите увлекательный тест по ссылке.

По итогам прохождения, покупатель оставляет номер телефона и становится участником розыгрыша сертификата на сумму 20 000 рублей. Также, все прошедшие тест, получают дополнительный купон на скидку в 20% на самый дорогой товар в чеке.

Период проведения розыгрыша с 14 февраля по 9 марта 2023г.

Розыгрыш пройдет 10 марта (через генератор случайных чисел выбирается победитель из всей базы собранных номеров)

Подробности в Телеграм-канале: t.me/zelenyiostrov.

Адреса магазинов:

- ул. Калинина, 275а, 3 этаж

- ул. Русская, 94а, 1 этаж

- ул. Светланская, 10-б, ТЦ «Авангард», 4 этаж

- ул. Анны Щетининой, 21, ТЦ «Снеговая падь», 2 этаж

- ул. Полетаева, 6д, ТРК «Седанка Сити»-2 этаж.

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