Видео: ТК Кожемяко | официально Фото: принтскрин видео.

Приморские бойцы из 155-й бригады и добровольческий отряд «Тигр» вышли на связь. Солдаты записали видеообращение к жителям края, в котором рассказали о ситуации на фронте. По их словам, несмотря на потери, воины успешно подавляют силы противника и продвигаются вперед.

– Дорогие земляки. Ходят слухи, что 155-й бригады уже не существует. Надо сказать, что отряд [«Тигр» – прим. ред.] строй держит, бригада воюет. К сожалению, потери есть. <…> Честно вам хотим сказать, что нам будет легче, если дома будет спокойно. Тоже строй держите, слухам не верьте. Вернемся домой с победой.

Запись с этими словами была сделана 7 ноября. В тот же день по всей России прокатились слухи, что потери там, в Павловке, велики. Следующее видео записали морские пехотинцы.

– Добрались мы до интернета, узнали, что вы за нас беспокоитесь. Информация идет о потерях в боях за Павловку. Да, в Павловке бои идут тяжелые. Есть потери, убитые и раненые, но мы продолжаем давить противника, выполняем поставленную задачу. Продвигаемся, возможно, не так быстро, как хотелось бы, но идем вперед. Успехи есть, надеюсь, скоро вы о них все узнаете.

В последнем видео еще один морпех 155-й бригады Тихоокеанского флота рассказал, что недавно он с сослуживцами покинул Павловку, чтобы пополнить припасы и подготовиться к новым боям. По его словам, несмотря на упорное сопротивление противника, у парней заметен высокий боевой дух.

– Муха готова? Заряжаем, готовим и снова едем туда, в бой. Молитесь за нас! Все у нас будет хорошо с вашей поддержкой. Всем спасибо.

Напомним, недавно сеть «накрыли» сообщения о проблемах, с которыми столкнулись приморские морские пехотинцы. Подобного рода информацию публиковали военкоры, Telegram-каналы и другие ресурсы.

Затем последовала реакция правительства края. Глава региона Олег Кожемяко отметил, что материалы направлены в военную прокуратуру, хотя и не исключил возможности фейков.

Позже данные о трудностях в Павловке и вовсе опровергло Минобороны России. В ведомстве заявили, что уже больше 10 дней войска эффективно наступают на угледарском направлении. Потери не превышают 1% убитыми 7% ранеными. Там же добавили, что состав противника пострадал гораздо значительнее – в среднем семь-девять к одному в людях и технике.

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