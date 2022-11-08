Кажется, что ушло что-то душевное: основатель движения приморского КВН – о нынешнем шоу

8 ноября - Международный день КВН. Фото: из книги «Это по любви. Сборная КВН Владивостока: из недошученного».

Больше полвека прошло с тех пор, как по телевизорам стали показывать КВН, который заряжал людей позитивом и дарил семейное тепло. 8 ноября 2022 года Клубу веселых и находчивых исполнился 61 год. В честь этого события корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с директором Сборной КВН Владивостока, основателем движения приморского КВН Сергеем Матлиным, а также с одним из участников знаменитой команды Сергеем Лысаком, чтобы узнать их мнение о нынешней программе, звездные выступления и любимые шутки.

– Говорят, что КВН уже не тот, что наш ваш взгляд в нем поменялось?

Сергей Лысак

– КВН изменился, и мне кажется, это закономерный процесс. Сейчас совершено другое время, разные источники получения материалов, которые обрабатывают юмористы для своих шуток. Раньше было смешно, потому что зрители знали о многих событиях, и не составляло труда затронуть какую-либо тему, но в наше время информации слишком много. Но одно свойство людей осталось неизменным – это их талант.

– Что нового, хорошего и плохого есть в нынешнем КВН? Что из старого можно перетянуть в сегодняшний?

Сергей Матлин

– Стало больше технологий, уже никто не рисует плакаты на ватмане, ничего не скрепляет скотчем. Но кажется, что с этим ушло что-то самодеятельное и душевное, что всегда нас привлекало в этом шоу. А самое плохое – ушла актуальность, сейчас у юмористов включается внутренняя цензура, из-за чего смотреть КВН стало гораздо менее интересно.

– На других каналах были попытки сделать программы, похожие на КВН, как вы к этому относитесь? Что вы думаете о шоу «Концерты» на ТНТ?

Сергей Матлин

– Да, с конца 90-х многие телевизионные каналы пытались показывать КВН у себя, придумать что-то похожее на него, а потом и сами команды создавали свои шоу. То, что показывает сейчас ТНТ, смотреть интереснее, рейтинг у них круче потому, что юмор более актуальный и острый. Не надо забывать, что на этом канале шутят раскрученные и харизматичные люди.

До шоу «Концерты» была «Игра», которая в прошлом году ушла с эфира. Многие говорят, что это связано с юбилеем КВН и днем рождения Александра Маслякова. Наверное, эти слухи имеют место быть, влияние ведущего программы как человека, который отдал больше полвека нашему телевидению нельзя недооценивать. Но запрет сработал на рейтинги, после него людям стало интересно, что там такое показывают на ТНТ.

Мне кажется, КВН свою историю ребрендинга, внутренней революции упустил давно, лет 15 назад.

Директор Сборной КВН Владивостока, основатель движения приморского КВН Сергей Матлин. Фото: предоставлено Сергеем Матлиным.

Сергей Лысак

– Лично мне понравилось шоу «Игра». Если у КВН есть подражатели, это доказывает лишь одно – он в своей идеологии представляет собой ту чистую энергию, которой питаются многие поколения юмористов и талантливых людей.

К Александру Маслякову отношусь с глубоким уважением. Юридические вопросы всегда можно обсудить и договориться. Предлагаю руководству «АМиК» и инициаторам «Игры», «Концертов» разбираться самостоятельно. Как зрителю мне бы хотелось, чтобы актуального юмора было больше и не ущемлялись чьи-либо интересы.

– Как держится приморский КВН? Насколько сильные у нас команды в крае?

Сергей Матлин

– Про приморский КВН мне рассуждать довольно сложно, потому что в последний раз я окунался в него более-менее содержательно года три назад. Но в масштабах он сильно просел. Если в начале нулевых у нас играло полтысячи команд, то сейчас можно насчитать от силы полтора-два десятка, еще столько же появляются и исчезают.

Сергей Лысак

– В феврале я посетил игру «Красного лиса» из Владивостока, с тех пор слежу за ними. Я рад, что у нас появилась команда, которая вышла на высокий уровень, добилась того, чего не добилась владивостокская сборная. Желаю ребятам реализовать все свои таланты, добиться лучших результатов в этом сезоне и в последующих.

– Расскажите про свое самое звездное, запоминающееся выступление.

Сергей Лысак

– Таких много, но я бы отметил полуфинал первой лиги в Казани, когда мы выиграли у сборной Санкт-Петербурга. Тогда у нас испортился мини-диск, мой друг Федор приехал в санаторий, где мы жили, за новым диском, выбивал дверь номера ногой, так как у него не было ключа, и вернулся к нам. Из-за технической неполадки мы выступали последние, но одержали победу. Еще одно выступление – 1/8 финала высшей лиги, когда мы играли против УЕздного города и показывали неуловимых мстителей. Мы стояли на столе, скакали на нем, и весь зал аплодировал нам очень громко, это незабываемые эмоции.

Мы были действительно народной командой с огромной армией верных фанатов. Наши выступления в каждом городе были очень яркими, такие нельзя увидеть по телевизору. Хочу поблагодарить своих сокомандников за совместную работу. В этом году нашей сборной исполняется 25 лет.

Участник Сборной КВН Владивостока Сергей Лысак. Фото: предоставлено Сергеем Лысаком.

– Назовите ТОП 5 лучших шуток приморских участников КВН.

Сергей Матлин

– Этот вопрос всегда сложный, потому что шуток я знаю сотни, но вспомнить так сразу я не готов. Поэтому процитирую выступления Сборной КВН Владивостока.

– Если в кране нет воды, а в розетке тока, значит, вы недалеко от Владивостока! – это наш ответ на разминке в сезоне 2003 года;

– А помните, как в третьем классе нас побили семиклассники? Мы им отомстили, в 10 классе мы побили семиклассников;

– Ой, девчонки, а я вчера тест на беременность сдавала! – Ну, и как? Вопросы сложные? – это шутка с фестиваля в Юрмале «Голосящий КиВиН», пародия на группу «Блестящие»;

– Ко мне сын вчера подходит и говорит: «Папа, я хочу братика. Поэтому либо ты что-то предпринимаешь, либо я нахожу другого предпринимателя»;

– А я не знаю, что подарить своей девушке на восьмое марта! – А когда у нее восьмое марта?

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