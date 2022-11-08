Положение о конкурсе «Леди в погонах»

I. Цели и задачи проведения конкурса

1.1. Повысить лояльность к сотрудникам военных ведомств, органов внутренних дел, таможенных служб, пограничных войск и прочих служащих.

1.2. Привлечь внимание к женщинам, работающим в вышеуказанных структурах.

II. Организаторы мероприятия

2.1. Общее руководство по подготовке и проведению фотоконкурса осуществляет АО «ИД «Комсомольская правда» (Владивостокский филиал). Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Лазо, 8 (далее – Организатор).

III. Место и сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 8 ноября 2022 года до 23 ноября 2022 года на сайте dv.kp.ru. До 18 ноября – прием заявок от участниц.

IV. Участники мероприятия

4.1. В Фотоконкурсе принимают участие – жительницы Приморского края, являющиеся сотрудницами органов внутренних дел, военных ведомств, таможенных и пограничных служб, министерства ГО и ЧС, курсантки военных учебных заведений – женщины не моложе 18 лет, по долгу службы носящие форменный мундир.

4.2. Заявки подаются на сайт dv.kp.ru через специальную форму загрузки, размещенную в конкурсной публикации.

4.3. Количество участниц не ограничивается.

4.4. Участие в конкурсе является бесплатным.

4.5. Информация о порядке проведения Конкурса публикуется на сайте Организатора – dv.kp.ru. Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения конкурса по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на сайте Организатора. Принимая участие в Конкурсе, участники выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

4.5. Участники признают право Организаторов без какой-либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио - и/или видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

4.6. Забрать приз победительнице и призерам необходимо будет самостоятельно в офисе «Комсомольской правды» во Владивостоке по адресу: ул. Лазо, 8.

V. Основные правила и условия проведения конкурса.

5.1. Фотоконкурс проводится на сайте dv.kp.ru.

5.2. Участницы обязательно на фото в служебной форме. Читатели «Комсомольской правды» в режиме онлайн оставляют свои голоса за понравившихся участниц.

5.3. В голосование принимается по одному голосу с устройства за каждую из участниц раз в 24 часа.

5.4. Голосующие и участницы могут распространять ссылку на конкурс посредством социальных сетей и привлекать большее количество голосующих.

5.5. Ход голосования проверяется. Голоса, имеющие признаки «накруток», удаляются.

5.6. Победителем Конкурса признается участница, набравшая максимальное количество голосов в открытом голосование на сайте dv.kp.ru. Также по итогам голосования выбираются обладательницы 2 и 3 места. Итоги объявляются 25 ноября 2022 года по окончанию Конкурса.

VI. Награждение

7.1. Награждение пройдет в день определенный организатором в редакции «ИД «Комсомольская правда» г. Владивосток по адресу ул. Лазо, 8.

7.2. Победительница (обладательница 1 места) и призеры (2 и 3 место) получают призы от партнеров конкурса и сувениры от «Комсомольской правды» в подарок.

7.3. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не допускается.

7.4. Организаторы оставляют за собой право учреждения специальных номинаций.

VIII. Общие положения

8.1. Факт участия в Фотоконкурсе означает полное согласие участников с настоящими Правилами проведения конкурса

8.2. Данное положение является официальной офертой.

Директор Владивостокского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Т.А. Клановец