Яндекс Go запустил поездки на такси между Владивостоком и Уссурийском

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Пользователи сервиса Яндекс Go теперь могут заказать поездку на такси из Владивостока в Уссурийск и обратно. Начальной точкой отправления могут стать оба города. Услуга «Межгород» стала доступна 8 ноября.

Агрегатор разработал «Межгород», чтобы дальние поездки стали еще удобнее. Так, в тариф включено ожидание в пути на 10 минут. Его можно использовать единовременно или разделить на несколько остановок. Машину можно заказать с подачей в ближайшее время или указать конкретное время прибытия. Поездка по «Межгороду» между Владивостоком и Уссурийском будет дешевле, чем в случае заказа такси по этому же маршруту по тарифу «Эконом».

На длительные поездки сервис назначает только водителей с высоким рейтингом. Кроме того, таксист заранее должен дать согласие выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктам. Между Уссурийском и Владивостоком люди активно ездят в оба направления. Поэтому после завершения поездки алгоритм агрегатора начнет искать обратный заказ.

Также с 8 ноября тариф «Межгород» в Яндекс Go появился и в других городах. Поездки доступны по маршрутам Ростов-на-Дону – Шахты, Уфа – Стерлитамак, Анапа – Новороссийск. Количество направлений будет увеличиваться.