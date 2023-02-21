Одеть в униформу и заставить ездить по расписанию: вице-мэр Владивостока о работе общественного транспорта

Все перевозчики относительно часто забывают о правилах. Фото: Анна СОБОЛЬ

Школьники Владивостока уже в сентябре смогут расплачиваться в автобусах муниципальной картой. Об этом в эфире радио «КП» на волне 90.4 FM рассказал первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко. Коротко о трафике, выделенных полосах, росте тарифов на проезд и планах на будущее – в материале издания.

В чем смысл новых тарифов для поездок на общественном транспорте? По словам вице-мэра, это первые шаги на пути к кардинальной модернизации системы дорожных сообщений. Безлимитная карта за поездки в автобусах позволяет экономить на перемещении по городу и просто делает выбор оплаты более гибким.

– Как во всех цивилизованных городах сейчас ты можешь купить 40 поездок со скидкой 5% (1216 рублей), либо отдать 1920 рублей на месячный безлимит пользования общественным транспортом, либо просто оплачивать картой, как и раньше, – высказался Дмитриенко, указав на положительные изменения на дорогах.

– А что касается водителей, которые едут не по своей полосе и постоянно как бы петляют – часто нарушают вообще перевозчики? – задал вопрос ведущий Илья Кузнецов.

Из 10 компаний в городе две – муниципальные. К ним относятся Электротранспорт и МПВ «ВПОПАТ-1». По словам замглавы, все перевозчики относительно часто забывают о правилах. Чтобы указывать на недостатке в работе предприятий, в администрации часто проводятся собрания с руководством подрядчиков и Константином Шестаковым. На встречах озвучиваются желание как подрядных организаций, так и мэрии.

– Помыть [машины], одеть в униформу и работать по расписанию – эти условия были озвучены перевозчикам на последней встрече. Конечно, четко регламентированного расписания нет, поскольку город непредсказуем в плане пробок. К слову, я к вам в офис доехал за 10 минут, и я довольно часто езжу на автобусах. Кто сомневается – могу транспортную карту показать. Для автобусов в центральной части Владивостока стало намного более комфортно перемещаться, но это не отменяет нарушений среди водителей.

Далее Сергей Дмитриенко анонсировал механизм оплаты в общественном транспорте с помощью школьных карт.

– У нас уже запущена школьная карта. Пока она работает только на проход, но в этом месяце мы начинаем тестировать расчеты в столовых. Если все пойдет хорошо, то на ней появится новый способ оплаты для школьников.

Станет ли муниципального транспорта больше?

Вице-мэр отметил, что в администрации намечена следующая тенденция: переход на контрактное сотрудничество с перевозчиками – это когда весь доход от пассажиров уходит городу, а не только его часть. В то же время между мэрией и подрядными организациями будут заключаться договоры, по которым «фактически из бюджета оплачивается пробег автобуса».

– Переход на такую систему позволил бы нам лучше выстраивать работу городского транспорта: регулировать направление, выстраивать маршруты. Но такая модернизация стоит нескольких миллиардов рублей. К сожалению, сейчас мы позволить себе такого не можем.

Новость о том, что стоимость проезда в общественном транспорте изменится, ранее вызвала бурную реакцию у общественности. С 1 марта билет в автобусе будет стоить 32 рубля при оплате транспортной картой, 35 – банковской, 40 – наличкой. Так называемые проездные также заработают в следующем месяце. Обзавестись картой можно в киосках «Владпрессы», ТЦ «Самбери» и на площадке электронной торговли 100sp.

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