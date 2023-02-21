В преддверии 23 февраля «Комсомолка» проводит кулинарный баттл во Владивостоке

Очередной поединок пройдет 22 февраля. Фото: КП – Владивосток

Кулинарный поединок «Красиво Подано» – это познавательный, вкусный и яркий проект «Комсомольской правды». Очередное событие пройдет в преддверии праздничных дней в среду, 22 февраля.

В этот раз тему «битвы» определил предстоящий День защитников Отечества – праздник, в который принято поздравлять всех мужчин, в том числе баловать их вкусной трапезой. Вот и наши участницы соберутся в кулинарной студии Soul Kitchen, чтобы приготовить свои фирменные блюда на суд экспертов из сферы Хореки (гостинично-ресторанного дела), а «Комсомолка» поделится рецептами их шедевров на нашем сайте в социальных сетях.

В состав жюри входит шеф-повар ресторана «Дело в мясе» Валерий Богатырев. Во время шоу он также готовит блюдо «от шефа» и после подведения итогов угостит конкурсанток.

За звание победителя будут соревноваться прекрасные дамы – Юлия Бурдюжа, маркетолог сети автокафе Coffee Machine, Екатерина Семеренко, ведущий маркетолог сети фитнес-клубов «Геометрия Фитнеса» и World Class, Тамрико Габуния, блогер, резидент Insight People, создатель Бренда украшений Tamriko perle.

В жюри войдут шеф-повар ресторана «Дело в мясе» Валерий Богатырев, бренд-бариста сети автокафе «Coffee Machine» Кирилл Щукин и бренд-маркетолог ресторанов «Дело в мясе», «Rakushka» и «Sicilian» Ксения Мукштанова.

Партнер кулинарного поединка – бренд «Жемчужина Амура». Соевое Масло «Жемчужина Амура» произведено из амурской сои! Идеально подходит для жарки блинов, консервирования и салатов. Готовить с «Жемчужиной Амура» быстро, вкусно и полезно!

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