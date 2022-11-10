Билайн запустил 4G на территории базы отдыха «Комета»

Фото: Департамент пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Теперь гостям «Кометы» стали доступны скоростной мобильный интернет «четвертого поколения» 4G LTE, а также сервисы и технологии на его базе. Например, абоненты билайн здесь смогут оперативно поделиться с близкими впечатлениями от отдыха и оставаться с ними на связи при различных обстоятельствах с помощью видеозвонков, мессенджеров и социальных сетей.

Голосовые вызовы также стали лучше благодаря технологиям Vo ce over LTE (VoLTE)* и Vo ce over W F (VoW FI)**. Эти технологии были запущены в Приморье на сети билайн сравнительно недавно, а благодаря модернизации вышек связи до 4G LTE стали доступны и на базе отдыха. В зависимости от ситуации абоненты билайн, гостящие на территории «Кометы», могут совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или домашнюю, гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечит высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником. Такие звонки будут тарифицироваться в рамках пакета тарифного плана.

- Скоро на базе отдыха «Комета» откроется новый горнолыжный сезон, а наша связь уже готова к встрече со спортсменами и любителями отдыха на природе. Она будет с ними не только в течение зимы, но останется после, когда жители Владивостока вернутся туда в теплое время года. Запуск 4G на базе отдыха «Комета» - это отличная иллюстрация того, что билайн стремится и делает максимум возможного, чтобы связь поддерживала абонентов в различных жизненных ситуациях, - говорит Андрей Сергиенко, директор Приморского отделения билайн.

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* Голос через LTE. Подробнее - на beeline.ru

** Голос через Wi-Fi. Подробнее - на beeline.ru