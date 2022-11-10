Житель Камчатки встретился с медведем, когда оба были увлечены рыбалкой

Голодный медведь ловил рыбу на Камчатке. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Необычная ситуация произошла осенью 2022 года на Камчатке. Мужчина ловил рыбу, как вдруг увидел нежданного гостя. Запечатлеть встречу с голодным медведем рыбак решил на камеру своего телефона.

Видео появилось в telegram-канале @kamchatka01 с подписью:

– Рыбалка по-камчатски — это рыбалка вместе с медведем и никак иначе.

На записи рыболов показывает, что находится он возле жилых домов. После мужчина, очевидно, решил похвастаться уловом, как вдруг кадр сменяет крупный хищник, который появился на противоположном берегу реки. Трудно представить, что испытал человек при встрече с голодным медведем, однако тот, в свою очередь, не проявил к нему агрессии. Дикий зверь погрузил лапу в воду, вытащил огромную рыбину и скрылся в лесу.

Жители Дальнего Востока оценили видеозапись. В комментариях под ней они написали:

– Вот это улов! Мишаня хозяин лесов и рек.

Они также предположили, что мужчина завидует добыче хищника.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что в августе 2022 года медведь загрыз рыбака на Камчатке. Тело 55-летнего погибшего нашли только через четыре дня.

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