Мы собрали самые громкие новости с 7 по 10 ноября Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

«Комсомольская правда – Владивосток» собрала для читателей самые громкие новости, которые прошумели на все Приморье с 7 по 10 ноября. Мы разделили их на несколько рубрик, чтобы читателям dv.kp.ru было легче найти то, что их заинтересует и узнать, что же произошло с понедельника по четверг в крае. Рассказываем, о чарующей кровавой Луне, вспоминаем историю жесткого убийства, разгадываем тайну скелета, которого нашли у горы в Приморье и многое другое.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Массовое ДТП произошло ранним утром 8 ноября на трассе в Приморье. Авто и дороги одна из наболевших и обсуждаемых тем у приморцев. И ведь, правда, было что обсудить. О том, что произошло, в социальных сетях рассказали очевидцы. Машины «побились» прямо на мосту, на этом участке трассы образовалась внушительная пробка.

– Куча машин побилось, штук 20. Спереди куча автомобилей и сзади. И пока остановились, еще побились, – поделился автомобилист. Видеоролик с места происшествия смотрите в материале dv.kp.ru.

ОБЩЕСТВО

А вот вечером 8 ноября жители Приморья наблюдали лунное затмение. На протяжении долгого времени небо над краем обрело необычные краски. Максимальная фаза выпала на 21:00, когда диск Луны полностью утонул в земной тени. Фотограф «КП – Владивосток» поймал в свой объектив это любопытное зрелище. Фоторепортаж вы можете посмотреть в материале dv.kp.ru.

На этой неделе в социальных сетях появились странные публикации о проблемах, с которыми столкнулись бойцы приморской 155-й бригады в ДНР. Якобы морские пехотинцы несут большие потери и уже обратились к губернатору края Олегу Кожемяко с просьбой решить вопрос. В правительстве прокомментировали ситуацию. Глава Приморья сообщил, что связался с боевым командиром 155-й бригады, которая попала в ожесточенные бои за Павловку в ДНР. По словам Олега Кожемяко, потери среди приморцев преувеличены, а сами бойцы проявили настоящий героизм при встрече с противником.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

В очередной раз в центре внимания в одном из районов во Владивостоке оказалась тема собак. Только в этом случае речь не о бездомных животных, а домашних питомцах, которые держат весь район в страхе: их боятся и местные жители, и другие животные, которые выходят на прогулку с хозяевами. Накануне жертвой двух бойцовских стаффордов стала маленькая такса. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

На этой неделе приморцы узнали, что расследование резонансного убийства, которое вот уже полтора года не дает покоя жителям края, завершено. Если быть точными, то просто прекращено по причине смерти главной фигурантки. Речь идет о двух пятилетних детях и их отце. В апреле 2021 года мать семейства жестоко расправилась с двойняшками, а после и со своим мужем. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Еще одна новость не сходила с уст жителей Приморья. Речь идет о жуткой находке, которую накануне возле горы Туманная обнаружили волонтеры «Примпоиска». Рядом с трупом, а точнее с тем, что от него осталось, находились вещи, указывающие на то, что погибший – опытный походник. Следственный комитет России по Приморскому краю проводит доследственную проверку по факту обнаружения скелетированных останков в Анисимовке. Об этом сообщили в ведомстве. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Жестокое убийство из-за денег произошло в Приморском крае накануне. История вполне могла бы стать основой остросюжетного триллера, но, к сожалению, речь идет о реальных событиях, произошедших в Находке. «Комсомолка» собрала все, что знает об этом в своем материале.

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