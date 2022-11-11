Шопоголизм – болезнь или расстройство? Рассуждаем, почему приморцев так привлекают скидки

Как часто вы совершаете спонтанные покупки? Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

11 ноября в России отмечают необычный праздник – день шоппинга. Впервые его устроила в 2009 году известная интернет-площадка «Из поднебесной». Она и предложила провести в этот день на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50% были нормой. Организаторы планировали, что данное событие станет ежегодным мероприятием, а предложенная пользователю скидка превратит его в покупателя. И не ошиблись, очень быстро к данной инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки. День шопинга, по своей сути, – это день больших скидок, которые с нетерпением ждут заядлые шопоголики. О том, что такое шопоголизм и почему на нас магически действуют скидки, в студии «Комсомольской правды» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказала Мария Чумак, психотерапевт, семейный психотерапевт, детский и подростковый психотерапевт, перинатальный психолог.

КУПИТЬ ИЛИ НЕ КУПИТЬ?

– Кто такой шопоголик?

– Это человек, который покупает что-то не ради самого товара, а ради процесса. И вот он гораздо важнее, чем результат.

– Когда люди ходят по магазину, это одно, а какой процесс тогда в онлайн-шоппинге?

– Сам просмотр сайтов и визуальный контакт с товаром завлекает. И если человек получает от этого удовольствие, плюс от самого процесса покупки, можно говорить о шопоголизме. Часто потом покупатель сожалеет, ведь это оказывается очередная ненужная вещь. Важно, что сам процесс подбора, просмотра и приобретения снимает напряжение. Если человека этого лишить, напряжение поднимается. В такие моменты возникает острая потребность, что-то заказать.

– А есть грань между нужными покупками и импульсивными?

– Есть и прежде всего она заключается в количестве и действительной необходимости. Это не значит, что нужно иметь одни сапоги на все сезоны, но если их 20, то это уже повод задуматься. Чем еще характеризуется шопоголизм? Все деньги уходят на покупки, при чем иногда не остается денег на что-то важное. Печально, когда расходуются кредитные деньги, но человеку важно, чтобы процесс покупки совершался. Здесь еще вопрос состоит в том, а используют ли люди то, что купили? Чаще всего оно складируется, не носится, никогда не используется. Кто-то скупает книги, кто-то сапоги, шляпы и так далее.

– То есть чаще всего шопоголики расстраиваются из-за покупки?

– Да, если мы говорим про грань зависимого состояния. Человек начинает заниматься самобичеванием. Это работает с любой зависимостью. Сначала нарастает напряжение, потом идет удовлетворение любым способом, а когда человек обнаруживает, что «ну вот опять», идет разочарование. И вот именно оно вновь запускает нарастающую тревогу, внутреннюю пустоту, и все начинается по новой.

ВЫ СЛУЧАЙНО НЕ ШОПОГОЛИК?

– Насколько люди вообще подвержены скидкам и шоппингу?

– Здесь тоже есть грань. Есть разумное использование скидок, в этом случае хорошо, что они существуют. Я говорю о примерах, когда, например, вы купили что-то, что не могли себе позволить, но теперь оно стоит дешевле и прекрасно используется у вас в быту. А вот если вы ждете скидки, весь фокус заостряете на том, когда же настанет период распродаж, и вы сливаете все финансы просто для того, чтобы что-то купить, ведь выгодно, это уже эмоциональная включенность.

– Шопоголизм – это заболевание или расстройство?

- В 2019 году немецкие психиатры пытались признать шопоголизм психическим расстройством, одна по сей день он не внесен еще в классификатор болезней МКБ-10. При том, что игромания, уже есть в этом списке. В целом все-таки шопоголизм считается эмоциональным расстройством.

И ЕДА ТУДА ЖЕ?

– А как быть с продуктовыми? Иной раз заполняешь тележку тем, что не планировал брать. Это тоже про шопоголизм, или это история маркетинга? И кто больше к этому причастен мужчины или женщины?

– Еда – это вообще отдельная история. Не зря говорят, не заходите голодными в магазин. Так вы увеличиваете риск купить больше продуктов, чем вам нужно на самом деле. Чтобы понять, не слишком ли много вы покупаете еды, обратите внимание, не выкидываете ли вы продукты. Что касается мужчин и женщин, в целом принято считать, что эта история затрагивает больше прекрасную половину человечества. Потому что, в принципе, женский мозг устроен несколько иначе. Женщины более эмоциональны, но и мужчины, которые ярко выражают свои эмоции и очень тактильны, могут тоже находиться под влиянием покупок. Но они просто будут другие. А так четкого критерия по возрасту и полу нет.

ЗА ПОКУПКАМИ С ПЕЛЕНОК

– Но может есть возраст, в котором покупки совершаются куда чаще, чем у остальных?

– Фактически выделенных возрастных групп нет, однако можно разделить в каких состояниях и в каких ситуациях будут люди разного возраста. Старшее поколение во времена кризиса будет закупать продукты и базовые вещи для жизни. Если смотреть на людей 35+ среди женщин с достатком, они могут увлекаться шопоголизмом. Но он будет нерегулярным, а скорее это похоже на сброс временного напряжения. Если мы берем девушек по моложе, которые еще не вышли на стабильный финансовый статус, шоппинг здесь скорее всего играет роль самоутверждения. Подростки, например, через покупки пытаются завоевать себе место в социуме. Показывают: «вот, у меня тоже есть». С какой бы мы возрастной группой не работали, везде найдем нишу, где есть место шопоголизму. Однако в каждом случае – это будет движение из состояния внутреннего дефицита.

– А люди, которые постоянно покупают билеты в какие-то туры, при этом берут отпуск за свой счет, лишь бы избавиться от стресса, тоже шопоголики?

– Это тоже шопоголизм, да. Потому что это история, когда человеку нет места. Вот эти вот гонки становятся бегством от самого себя, в попытке найти где-то состояние, где будет хорошо. Но таким образом проблема не решается.

– А почему это происходит? Откуда вот это желание скупить всего, а главное побольше?

– Если брать массовую покупку вкусняшек, то все, что связано с едой, возвращает нас в довербальный период (от года до трех лет). В это время ключевая забота значимого взрослого рядом шла через еду. И так формируется потеря собственного регулятора внутри, то есть человек не понимает, действительно ли он хочет съесть сладкое, например, или что-то другое. Но зато знает, что через еду он получит самое быстрое удовольствие.

Для парней поход по магазинам - задача не из легких. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ДЕВУШКИ VS ПАРНИ

– А почему, когда девушки ходят по магазинам – они отдыхают, а мужчины, наоборот, устают?

– Мужчина более структурен и целеустремлен. Мозг устроен таким образом, что ему нужно знать, куда он пойдет. А женщину интересует пространство вокруг и сам процесс. Наша природа разная. Именно поэтому девушки могут смотреть на товары без цели взять что-то.

– Как понять, что у человека появилась зависимость?

– Смотрим на количество покупок, на их используемость. Если вещи висят в шкафу до сих пор с этикетками или книги в целлофановых обертках, это история: «я пытаюсь закрыть что-то внутри». Понаблюдайте за своим состоянием, что будет, если вы перестанете использовать шоппинг, как инструмент расслабления. Если вы очень остро ощущаете, что стало плохо, есть необходимость снова в это погрузиться, стоит задуматься.

– Нужно ли бороться с шопоголизмом?

– Бороться не совсем верное слово. Запрет подогревает желание. Первый шаг – осознание проблемы. Второй – найти причину или причины, если их несколько. Если человек осознает, что у него есть эта проблема, но не хочет пробовать ее решить, скорее всего, это из-за страхов. Потому что в таких случаях внутри чаще всего сидит боль, пустота и одиночество.

– Что можете посоветовать людям, которые ждут распродаж?

– Расплачиваться наличными, а не картой. И, готовясь к распродажам, подумать, что вам действительно нужно. А также составить список покупок.

Хотите сберечь деньги, переходите на наличный расчет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПО ТЕМЕ:

Mazda прекращает вести бизнес в Приморье. За это японцам заплатили 1 евро

Автоконцерт Mazda продал свою долю в совместном заводе во Владивостоке компании «Cоллерс» (Подробнее...)

McDonald’s вновь откроется во Владивостоке

В ресторанах города проведут ребрендинг (Подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.