«Адвоката дьявола» из Владивостока обвиняют в убийстве зятя

Тело нашли в колодце в ноябре 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые подробности кровопролитного убийства, о котором узнал Владивосток, а следом и все Приморье в июне 2021 года. Адвоката из приморской столицы обвиняют в убийстве зятя. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд. «Комсомолка» напоминает, что произошло в ту роковую ночь, когда приморец расчленил тело мужа своей дочери.

НАЧАЛО ИСТОРИИ

В ноябре известного адвоката во Владивостоке задержали по подозрению в убийстве зятя. История была громкая, о ней много рассказывали в СМИ. Расчлененное тело убитого нашла жительница города в заброшенном колодце, она же и обратилась в полицию.

Все случилось в пентхаусе на Маньчжурской. На момент преступления в нем жили дочь адвоката Инна (все имена вымышленные) со своим мужем Романом и двумя детьми, отец девушки Евгений Васильевич и люди, которым семья сдавала комнаты на четвертом этаже. Как рассказал Артем - сын обвиняемого, несчастье принесла ночная смска.

НА ВАШ ТЕЛЕФОН ПРИШЛО СООБЩЕНИЕ

Супругам пришлось жить под одной крышей вместе с Евгением Васильевичем. Дом огромный, но мирно жить супругов не получалось. Каждый день сопровождался ссорами и криками. Когда Артема отпускали в увольнение, он слышал от сестры, как та говорила мужу, как же сильно она устала от этих отношений. В день, когда погиб Роман, Артема дома не было, парень был в казарме. То, что произошло в тот вечер, он узнал от сестры. Версия Инны была такой:

- Ее муж сидел на кухне, выпивал. Папа спрашивал у него, что случилось, но тот с ним разговаривать не захотел. Отец поднялся к себе на третий этаж, лег спать. Сестра готовила что-то, пока Рома пил, поднялась к себе, оставила внизу телефон. Ей начала звонить какая-то Татьяна Николаевна, трубки никто не брал, и тут пришла смска: «Спокойной ночи, зайка, я тебя люблю»...

В пресс-службе следственного комитета по Приморскому краю давали следующую информацию: конфликт возник между Евгением Васильевичем и его зятем из-за крупной суммы денег. По версии следствия, они оба находились в алкогольном опьянении и в разгар ссоры адвокат выстрелил в зятя. Потом расчленил тело убитого и спрятал в заброшенный колодец. В СМИ появилась информация о том, что в этом замешан и 19-тилетний сын адвоката. Однако, в следственном комитете Приморского края корреспонденту эту информацию не подтвердили.

РЕВНОСТЬ, ПИСТОЛЕТ

Артем поделился своей версией произошедшего. По его словам, ревнивый супруг, будучи пьяным, достал из сейфа пистолет и побежал по лестнице к комнате жены. Она вышла, когда услышала топот. Алкоголь подвел, Роман упал, пистолет выпал из рук, раздался выстрел. Пуля пронзила голову мужчины.

Парень рассказал, что в этот момент дома были дети сестры, она сама, отец и девушка, которая снимала на четвертом этаже комнату с ребенком. Все услышали хлопок, кроме младшего сына сестры, но не придали значения, в отличие от главы семьи. Евгений Васильевич проснулся, вышел из комнаты и увидел дочь, тело зятя и лужу крови, которая уже начала растекаться по лестнице. Девушка дрожала и рыдала, отец сначала не понял, что произошло. Подумал, что зять просто споткнулся и ударился головой, но потом увидел пистолет в руке дочери.

ПРЯТАЛИ ТЕЛО ВМЕСТЕ?

По словам Артема, его отец вместе с сестрой оттащили тело в его комнату. Евгений Васильевич сказал девушке убрать кровь, пока это не увидели те, кто находится в доме, а сам замотал убитого в пакеты и одеяло. Затем они спустили его в подсобку под лестницу. Адвокат спросил у дочери, что делать с трупом, она же вспомнила о заброшенном колодце. Что тогда двигало людьми? Страх оказаться в тюрьме и оставить детей? В крайнем случае, ситуацию можно было бы преподнести, как самооборону, но назад поворачивать было поздно, адвокат расчленил зятя, а затем выбросил тело в колодец. Все это Инна рассказала Артему на следующий день после того, что произошло. Сама же написала заявление о пропаже мужа, чтобы отвести подозрения. По крайней мере, так говорит Артем.

У троих был договор, что если труп найдут, а все понимали, что рано или поздно это произойдет, так как место выбрали ненадежное, они не сдадут друг друга. 24 ноября мужчина встретился с сыном и рассказал, что труп нашли. Об этом написали в местном чате, и он сам увидел полицейских у колодца. Они поехали домой, но сестры и детей дома не было. Звонить ей не стали, подумали, что нет смысла, ведь она тоже состоит в чате и скорее всего уже в курсе. Время было десять часов вечера, а ее все не было. Почему мужчины не позвонили девушке, неужели такое позднее отсутствие не вызвало подозрений? Логично было бы в первую очередь все-таки сообщить ей о том, что труп нашли, а не надеяться на сообщения.

СЕСТРЕНКА

В этот же вечер Артема и Евгения задержали. Инна написала на них заявление. После первого суда сына адвоката отпустили домой с мачехой, ему там запретили появляться, так как дом находится под следствием. Разрешили забрать необходимые вещи, парень хотел забрать машины, чтобы было на чем передвигаться. Но, по его словам, машин на место не оказалось. Он сразу понял, что это дело рук сестры, ключи то были в автомобилях, а у нее к дому был свободный доступ.

Молодой человек написал заявление об угоне, потому что понимал, что забрала Инна их не просто так. Ведь свое авто, по словам парня, у нее и так было. Артем проверил комнату отца, из нее пропало все золото и деньги. Он подозревает, что сестра хотела продать его машины, так как была уверена, что его тоже отправят в СИЗО за взятку. Но и на этот момент в истории у парня была своя версия.

- При задержании меня били, один из сотрудников спросил сколько я могу предложить, чтобы меня отпустили домой. Я предложил 70 тысяч, сказали на троих мало, я повысил до ста, это были все мои накопления. Сглупил, что так поступил. Мы с адвокатами писали заявление на вымогательство со стороны сотрудников, естественно все отрицают.

Сотрудники ДПС через 6 дней все-таки нашли одну из угнанных машин, за рулем сидела та, с кого все это и началось. В итоге, все показывают друг на друга: дочь на отца и брата, отец на дочь, брат – на сестру. Но и в выстреле в голову и в расчленении обвиняют именно адвоката, девушка в этой истории фигурирует, как потерпевшая. Мы продолжим следить за развитием событий.

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