Большинство блюд на фестивалях готовят из морепродуктов. Фото: Игорь НОВИКОВ

С 2016 года Владивосток задал тренд на ресторанные фестивали, посвященные отдельным продуктам дальневосточной кухни, которую подхватили другие регионы ДФО.

Благодаря таким фестивалям жители и гости приморской столицы могут насладиться деликатесами по низкой цене, оценить гастрономические возможности повседневных продуктов или познакомиться с новыми блюдами дальневосточной кухни.

Январь – Фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко»

В 2022 году фестиваль расширил тематику и поменял название. Три года подряд это было мероприятие корюшки, а сейчас – зимней рыбы «Корюшка и Ко».

Ежегодное событие дальневосточной кухни. Рестораны Владивостока в течение нескольких дней предлагают гостям жареную дальневосточную корюшку в классической и авторской подаче по демократичной цене.

Организатором фестиваля выступает проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food.

Фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко» проходит в январе. Фото: Александр ХАРДИН.

Май – Фестиваль мидий

Главный гастрономический праздник весны. В дальневосточной кухне в изобилии используются разнообразные виды вкусных и полезных моллюсков. Привычку употреблять мясо ракушек в пищу владивостокцы переняли у своих азиатских соседей, придумав оригинальные рецепты для каждого продукта.

Ежегодный фестиваль, проходящий во Владивостоке в мае, призван повышать интерес к вкусным и полезным, выращенным в естественной среде дальневосточным мидиям. На мероприятии гости ресторанов Владивостока могут насладиться полукилограммовыми блюдами из этого морепродукта в авторской подаче.

Организатором фестиваля выступает проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food.

Гостям мероприятия предлагают блюда в авторской подаче. Фото: «Pacific Russia Food».

Июнь – Фестиваль дальневосточных гребешков «На гребне!»

Гребешок – один из ценнейших продуктов дальневосточной кухни. В гребешке съедобно все, кроме желудка и раковины.

Этому культовому морепродукту посвящен гастрономический фестиваль гребешков «На гребне!». В мероприятии участвуют десятки ресторанов из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Все рестораны-участники сервируют свежий гребешок прямо из аквариума по специальной цене: три гребешка с авторским соусом от шеф-повара.

Организатор фестиваля – паназиатский ресторан «Zuma».

В фестивале участвуют рестораны не только из Владивостока, но и из других городов ДФО. Фото: Фото: scallopfest.ru.

Сентябрь – Фестиваль тайги

Фестиваль организован по инициативе Тихоокеанского туристического союза и проводится совместно с ресторанами, туристическими компаниями, производителями таежных продуктов, парками и местами отдыха.

Это ежегодный праздник, придуманный для того, чтобы показать жителям и гостям Дальнего Востока уникальность и ценность Уссурийской тайги. Мероприятие проходит на нескольких площадках и включает гастрономическую, туристическую и событийную части.

В течение 16 дней рестораны-участники предлагают специально разработанные к фестивалю блюда и напитки, вдохновленные тайгой, по одной цене. Проходят лекции, мастер-классы, семейные праздники и еще масса всего.

Организатором фестиваля выступает проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food.

Октябрь – Международный фестиваль «Держи краба!»

Ежегодный фестиваль, посвященный камчатским живым крабам. Перед приготовлением морского обитателя взвешивают и демонстрируют гостям, после чего варят его на пару.

Фестиваль проходит десять дней, участвуют в нем все рестораны Владивостока, которые продают живого краба из аквариума.

Перед приготовлением крабов взвешивают и показывают гостям. Фото: Александр ГЛУЗ

Организатор мероприятия – паназиатский ресторан «Zuma».

Кстати, до пандемии фестиваль проходил традиционно в октябре, но в 2021 году его перенесли на апрель 2022 года из-за новых антиковидных мер в Приморье.

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