Большинство блюд на фестивалях готовят из морепродуктов.
Фото: Игорь НОВИКОВ
С 2016 года Владивосток задал тренд на ресторанные фестивали, посвященные отдельным продуктам дальневосточной кухни, которую подхватили другие регионы ДФО.
Благодаря таким фестивалям жители и гости приморской столицы могут насладиться деликатесами по низкой цене, оценить гастрономические возможности повседневных продуктов или познакомиться с новыми блюдами дальневосточной кухни.
В 2022 году фестиваль расширил тематику и поменял название. Три года подряд это было мероприятие корюшки, а сейчас – зимней рыбы «Корюшка и Ко».
Ежегодное событие дальневосточной кухни. Рестораны Владивостока в течение нескольких дней предлагают гостям жареную дальневосточную корюшку в классической и авторской подаче по демократичной цене.
Организатором фестиваля выступает проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food.
Фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко» проходит в январе. Фото: Александр ХАРДИН.
Главный гастрономический праздник весны. В дальневосточной кухне в изобилии используются разнообразные виды вкусных и полезных моллюсков. Привычку употреблять мясо ракушек в пищу владивостокцы переняли у своих азиатских соседей, придумав оригинальные рецепты для каждого продукта.
Ежегодный фестиваль, проходящий во Владивостоке в мае, призван повышать интерес к вкусным и полезным, выращенным в естественной среде дальневосточным мидиям. На мероприятии гости ресторанов Владивостока могут насладиться полукилограммовыми блюдами из этого морепродукта в авторской подаче.
Организатором фестиваля выступает проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food.
Гостям мероприятия предлагают блюда в авторской подаче. Фото: «Pacific Russia Food».
Гребешок – один из ценнейших продуктов дальневосточной кухни. В гребешке съедобно все, кроме желудка и раковины.
Этому культовому морепродукту посвящен гастрономический фестиваль гребешков «На гребне!». В мероприятии участвуют десятки ресторанов из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Все рестораны-участники сервируют свежий гребешок прямо из аквариума по специальной цене: три гребешка с авторским соусом от шеф-повара.
Организатор фестиваля – паназиатский ресторан «Zuma».
В фестивале участвуют рестораны не только из Владивостока, но и из других городов ДФО. Фото: Фото: scallopfest.ru.
Фестиваль организован по инициативе Тихоокеанского туристического союза и проводится совместно с ресторанами, туристическими компаниями, производителями таежных продуктов, парками и местами отдыха.
Это ежегодный праздник, придуманный для того, чтобы показать жителям и гостям Дальнего Востока уникальность и ценность Уссурийской тайги. Мероприятие проходит на нескольких площадках и включает гастрономическую, туристическую и событийную части.
В течение 16 дней рестораны-участники предлагают специально разработанные к фестивалю блюда и напитки, вдохновленные тайгой, по одной цене. Проходят лекции, мастер-классы, семейные праздники и еще масса всего.
Организатором фестиваля выступает проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food.
Ежегодный фестиваль, посвященный камчатским живым крабам. Перед приготовлением морского обитателя взвешивают и демонстрируют гостям, после чего варят его на пару.
Фестиваль проходит десять дней, участвуют в нем все рестораны Владивостока, которые продают живого краба из аквариума.
Перед приготовлением крабов взвешивают и показывают гостям.
Фото: Александр ГЛУЗ
Организатор мероприятия – паназиатский ресторан «Zuma».
Кстати, до пандемии фестиваль проходил традиционно в октябре, но в 2021 году его перенесли на апрель 2022 года из-за новых антиковидных мер в Приморье.
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