Питомник оказался тюрьмой. Тематическая иллюстрация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ужасающая видеозапись, снятая во Владивостоке, попала на суд приморцев. На кадрах запечатлены животные в квартире, и речь совсем не о счастливой семье, любящей своих питомцев. Несколько собак привязаны то к ванной, то к дивану. Некоторые животные больны. Правоохранители ведут проверку, возможно возбуждение уголовного дела, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Свет на историю пролила зоозащитница и глава благотворительного фонда Екатерина Велес. К ней обратились из местной ветклиники, привели собаку с травмами. Заводчица питомца не смогла внятно объяснить, что произошло и позже сослалась на «байки» об аварии. Ветеринары обеспокоились. У животного черепно-мозговая травма, однако никаких внешних повреждений, указывающих на то, что собака попала в ДТП, нет. Врачи, будто бы следователи, быстро предположили самый вероятный исход: бедняжку, скорее всего, били тупым предметом по голове.

Быстро выяснилось, что пострадал далеко не один пес (стоит отметить, в питомнике содержат породистых животных, цена которых начинается от 25 тысяч рублей). Автор роликов пока остался инкогнито, однако о проблеме «шумят» на различных форумах. Некоторые собаки в импровизированном «приюте» сидят в клетках, часть животных просто накрыта тряпками как бесхозные коробки. Мотив заводчиков питомника, считают разгневанные приморцы – это выгода. Схема, в принципе, простая: «товар» содержишь как попало, а продаешь втридорога.

Активисты о злосчастном питомнике уже знают. Глава фонда «Велес» заверила: работа по вопросу «куда пристроить невинных собак?» уже ведется. Некоторых приютит зоогостиница, некоторых возьмут волонтеры.

Официально в региональном УМВД заявили, что кадры видели; ведут проверку. Местонахождение питомника правоохранители уже установили. Аналогичную информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

ПО ТЕМЕ:

Зоозащитники рассказали администрации Владивостока, с чем может столкнуться новый приют для животных

Сотрудники фондов по защите животных поделились опытом в вопросе создания будущего муниципального приюта в столице Дальнего Востока (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.