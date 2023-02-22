Спасенный леопард-сирота Leo 260M из Приморья впервые поймал оленя больше его в два раза

По мнению специалистов, леопард готов вернуться в дикую природу. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Специалисты национального парка «Земли леопарда» протестировали охотничьи навыки осиротевшего пятнистого хищника Leo 260M. «Экзамен» ему провели в Центре реабилитации, успешные результаты говорят о том, что он готов вернуться на волю уже в этом году, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сначала специалисты проверили, как десятимесячный леопард реагирует на появление человека. Он заметно нервничал, если к нему приближалась машина, а когда у вольерного комплекса появлялись люди, прятался. После этого он продемонстрировал свои охотничьи навыки. Хищник старался подкрасться к оленю, который был в два раза больше него самого. Без неудач не обошлось, но охота завершилась успехом.

Леопард допускал ошибки, но смог поймать свою добычу. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

– Техника леопарда впечатляет: он может совершить такой же захват, как и тигры в его возрасте, при этом вес пятнистого зверя – в три раза меньше полосатых собратьев. Перетаскивание добытого оленя также не вызвало сложностей – несмотря на разницу в размерах между взрослым копытным и котенком, – поделилась сотрудник отдела науки ФГБУ «Земли леопарда» Екатерина Блидченко.

Как рассказали работки Центра реабилитации «Тигр», краснокнижный хищник охотится не только на оленей, но и кроликов. Точную оценку его навыков специалисты получат только к середине лета, до этого еще ждет еще восемь-десять испытаний.

Leo 260M охотится не только на оленей, но и на кроликов. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, что осиротевшего Leo 260M вынужденно изъяли из дикой природы еще в августе 2022 года. У бедняги нашли несколько ран, часть из которых была заражена паразитами. Свою первую крупную добычу он поймал в январе этого года. Этот хищник может стать одним из первопроходцев в реинтродукции дальневосточного леопарда на территории, с которой пятнистые звери исчезли по вине человека.

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