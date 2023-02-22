Потасовка, которая стоила парню четырех лет жизни, произошла минувшей осенью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конфликт между подвыпившей компанией и инспекторами ППС завершился скамьей подсудимых, а затем и разрушенной судьбой юноши. История, произошедшая осенью 2022 года во Владивостоке, полна противоречий и материнских слез. За насилие в отношении правоохранителя осужден 21-летний Егор Попов (имя изменено): семья молодого человека не верит в его вину и настаивает, что за приговором стоит давление на свидетелей. Суд же в решении непоколебим. В распоряжении редакции 13 страниц материалов дела с описанием едва ли не каждого шага Попова, инспекторов и сотрудников органов. Разбираемся в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О приговоре Оксана Попова, мама осужденного, сообщила еще будучи во Фрунзенском суде. Тревожным голосом сбивчиво сказала: «Четыре года, представляете. Мы не верим». Следствие вели с сентября минувшего года: все началось с потасовки в центре Владивостока (у инсталляции «Семь Сопок»). В ведомствах пояснили: группа пьяных приморцев (сейчас выяснилось, что замешан не только алкоголь, но и каннабиноиды) мешала аресту и пыталась отобрать табельный пистолет у росгвардейца.

Оказалось, все завязалось с попытки задержать другого «дебошира» – 17-летнего парня. О его истории известно не так много: предположительно, он повздорил со своей 24-летней знакомой и даже выстрелил из неизвестного оружия – по крайней мере, именно на ее вызов отреагировали правоохранители. Парочка была в баре поблизости, как вдруг поссорилась, что заставило девушку набрать номер полиции. Тогда Попов, полный якобы альтруистического желания помочь в «несправедливости», решился выяснить детали конфликта. По словам Егора (продублированных, к слову, в показаниях), внятного ответа от сотрудников органов он не получил, «корочек» не увидел. Так перепалка и завязалась.

– Сотрудники увидели парня, подходящего по приметам. Они догнали его и надели спецсредства, объяснили причину задержания (что, к слову, отрицает Егор). <...> Группа из 5-6 человек продолжала идти, среди них был Попов, и окружила сотрудников. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, они вызвали подкрепление, – следует из материалов представителей суда.

Судя по всему, обе стороны сболтнули лишнего. Известно (по крайней мере, со слов осужденного), что правоохранители грозились прострелить всем колени. А сам главный герой истории, в свою очередь, не стеснялся в выражениях в отношении представителей закона (даже после конфликта) – настолько, что эти цитаты мы не можем публиковать. Во время завязавшейся драки Попова, согласно материалам суда, посадили в машину, чтобы отвезти в отделение Росгвардии – однако выходить он отказался и махал ногами. Во время заседания никто не отрицал, что в ответ парню пару раз прилетело дубинкой и кулаком: один из сотрудников сломал об него палец. Однако в суде подтвердили и то, что молодой человек попытался отобрать пистолет сотрудника.

На следующий день после потасовки. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Сам Попов вину не признал. Почему отбивался? Ответ простой: говорит, не имел причин, чтобы согласиться с требованиями полиции. В суде парень придерживался версии, что никого из правоохранителей ни разу не ударил. Однако в доме справедливости считают иначе: вред здоровью средней степени тяжести установлен как минимум у одного сотрудника.

Мама Оксана уверена: дело шито белыми нитками, а приговор чересчур суров. Семья намерена обжаловать решение суда и не согласна с доводами обвинения. По версии родителей Егора, следствие оказало давление на парней: а сделать это якобы было весьма легко, ведь некоторым не было даже 18 лет. Кому пригрозили проблемами на учебе, кому – на работе. Однако подтверждений этому пока нашлось – редакция направит запросы в органы. Стоит отметить, как правило, в судебной практике к таким делам действительно относятся достаточно лояльно. Средний приговор – срок от года до трех лет. Поэтому и «воспитательную меру» для парня можно назвать суровой. Не будем предсказывать, чем закончится история. Пока неизвестно, ожидается ли пересмотр дела. Вряд ли суд будет терпим к опьянению: на момент драки у Егора зафиксировали 0,8 промилле. Согласно материалам, это отметили как отягощающие обстоятельства. Пока мы можем лишь ожидать развязку скандальной истории.

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