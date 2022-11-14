Суд счел доказанным версию о том, что рассудительный молодой человек задушил девушку в приступе ненависти

Уголовное дело об убийстве молодой девушки из Владивостока получило логическое завершение еще в 2015 году. Но, как оказалось, «дело без тела», а именно так его называют пользователи интернета, до сих пор многим не дает покоя. Речь идет об убийстве (или нет?) 25-летней Галины Колядзинской. С ней жестоко расправился молодой человек по имени Виктор Коэн, с которым у нее когда-то была головокружительная любовь. Сам парень не сразу признал свою причастность к пропаже девушки, признание выбили под страшными пытками. «Комсомольская правды-Владивосток» спустя 11 лет после вспоминает детали инцидента, всколыхнувшего весь мир.

Ориентировка, по которой до сих пор ищут Галину Фото: Соцсети

ССОРА

История берет свое начало в далеком 2011 году – именно в этот день пропала Галина Колядзинская, жительница Владивостока. Предшествовал уходу Галины из дома скандал с ее молодым человеком Виктором Коэном. В паре уже давно все было не так гладко, как казалось со стороны. История любви давно перестала быть сказкой, ссоры случались все чаще, и в какой-то момент у Виктора даже появилась другая девушка – некая Татьяна. Мама Галины, Елена, считает, что причиной разлада могли стать разные взгляды на жизнь. И вот 14 ноября 2011 года Галина, громко хлопнув дверью, ушла навсегда. В прямом смысле этого слова. С тех пор девушку никто и никогда больше не видел.

Поначалу друзья пропавшей Гали даже не удивились этому факту: они всегда считали, что ей место на столичных подиумах, а не в глухой провинции. Когда родители поняли, что дочь исчезла, на связь с ними не выходит, то сразу же написали заявление в полицию, и правоохранительные органы занялись поисками. Специалисты рьяно взялись за дело: осмотрели квартиру, где молодые люди жили вместе, обе их машины, эксперты составили акты. Никаких следов насилия не обнаружили. Татьяна, с которой Виктор, экс-молодой человек пропавшей, стал строить отношения после ее исчезновения, тогда рассказала, что мужчину несколько раз даже вызывали на допросы. Записи с камеры наблюдения показали, что Галина вышла из дома одна, ее никто не преследовал. И следствие затихло…

О Галине Колядзинской вспоминать стали все реже, Виктор и Татьяна поженились, у парня наладился свой бизнес – продажа автомобильной резины, казалось, что жизнь вошла в нормальное русло, новоиспеченная семья счастлива, и ничего не может помешать беззаботной жизни. Если не одно но.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В июне 2015 года, спустя четыре года после исчезновения девушки, Коэна снова вызвали на допрос. И каково же было его удивление узнать, что уголовное дело о пропаже переквалифицировали в дело об убийстве, где он – главный подозреваемый. Молодого человека увезли в оперативно-разыскную часть на Карбышева, 4, во Владивостоке, где он, как потом будет известно, под страшными пытками, признается в убийстве Галины. После допроса Виктор оказался в больнице, где ему диагностировали сотрясение мозга и баротравму уха. Следующий месяц парень провел в больнице СИЗО.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

Следствие считает, что Виктор Коэн убил свою девушку жестоко и хладнокровно: задушил, расчленил ее тело в ванной, останки сгрузил в ведра и вывез их в лес на «Варяге». Там сложил костер из старых покрышек, сжег тело, а пепел раскидал. Напоминает историю повара-убийцы Кабанова, убившего свою жену. Но в том деле были железобетонные улики: кровь в ванной, тело в мешках. В деле Виктора ничего подобного нет.

Адвокат подсудимого Иван Михалев тогда сообщил, что у следствия нет объективных улик. Нет тела и, соответственно, экспертизы. Осмотр грунта на поляне, где его подзащитный, якобы, сжег тело, тоже ничего не дал – экспертиза не показала никаких биологических следов.

Виктор Коэн в зале суда Фото: Наталья ГАБОВСКАЯ

Также пропали и некоторые материалы дела: акты обследования квартиры и машины, данные детектора лжи и видеозапись с камеры. Родные и защита Коэна считали, что дело переквалифицировали с целью снятия с себя ответственности за нераскрытое преступление – девушку ведь так и не нашли.

Еще одна важная деталь: с собой у Галины Колядзинской была крупная сумма денег – 300 тысяч рублей. Их ей дал Виктор Коэн – в качестве компенсации за оставленный ему автомобиль. Это, как считает адвокат, как раз-таки и могло бы послужить поводом для заведения уголовного дела об убийстве девушки.

ПРИГОВОР И ЖЕНА «ДЕКАБРИСТА»

Все время, пока длились разбирательства, жена Виктора, Татьяна, была с ними поддерживала супруга как могла. Более того, на стороне Коэна были и родители Галины, которые просто не могли поверить в то, что парень мог убить их дочь. Да что уж там говорить, мама Галины и вовсе считает, что девушка жива.

В августе 2015 года Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор Виктору Коэну. Спустя год суд посчитал доказательства, собранные следственным комитетом, достаточными для вынесения приговора. Судья признал мужчину виновным в убийстве его 25-летней девушки Галины Колядзинской. Также следователи установили, что Виктор Коэн не просто убил свою экс-возлюбленную, но и расчленил тело девушки, вывез останки в лес и сжег, чтобы скрыть следы преступления. Родные собирались обжаловать приговор, но все безрезультатно: суд второй инстанции отменил приговор в декабре 2015 года. Но уже в июле 2016 года решение стало окончательным и бесповоротным.

Галину искали не только в России Фото: Соцсети

Суд, как и требовал прокурор, приговорил Виктора Коэна к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Эта новость повергла в шок все Приморье, которое активно следило за историей и даже выходило на митинги в поддержку Коэна. Жена Виктора продолжаться бороться за мужа и не опускала руки даже после страшной новости о том, что супругу придется почти 10 лет провести за решеткой. Спустя год Татьяна обратилась в телепрограмму «Битва экстрасенсов», чтобы узнать, что сейчас с Галиной. Экстрасенсам выводили на большой экран стоп-кадр с крупным планом лица Виктора во время оглашения приговора. По этому слайду им необходимо было рассказать, что сейчас с этим человеком. Многие почувствовали, что он находится в замкнутом пространстве. Виктор на тот момент действительно был в колонии. При этом экстрасенсы путались в своих видениях, не понимая, за что он осужден, а когда Татьяна рассказывала свою историю, называли ситуацию бредом и абсурдом.

Однако в 2016 году «Комсомолке» стало известно, что самоотверженная Татьяна развелась с Коэном, когда тот находился еще в СИЗО № 1 Владивостока. Мужчина лично подписал все документы, и супругов развели. Такого поворота событий не ожидал никто. Сама Татьяна от комментариев тогда отказалась.

НАШИ ДНИ

На сегодняшний день о судьбе Виктора Коэна, как и о Галине Колядзинской, неизвестно ничего. Историю, некогда бывшую резонансной, казалось бы, забыли, а с мыслью, что девушка мертва, и вовсе смирились. Однако корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» удалось найти группу поиска Галины. Последняя запись там была сделана 7 ноября 2022 года – почти спустя 11 лет после исчезновения девушки. Неравнодушные люди, как оказалось, до сих пор пытаются найти Колядзинскую. Пользователи интернета ищут Галину в случайных прохожих, присылают фотографии людей, которые ну слишком уж похожи на жительницу Владивостока. Сообщается даже о появлении страниц в социальных сетях с фотографией Галины, вот только имя другое. Там некая «Анастасия» почти во всех постах признается в любви к загадочному «Илье».

– Ребята, двое суток я гуляла по просторам интернета, и мне пришла одна идея – искать человека через программу по фото. Получилось найти одну, пока что, анкету, но что это, я понять не могу. Может, кто-то воспользовался фотографией Галины, – написала одна из участниц сообщества о необычной находке.

Некоторые утверждают, что Галина может находиться даже в Германии.

– Долго отслеживаю эту тему, прочитала тут от одной девушки, что она видела Галину в Германии, упомянут был Нордрейн-Вестфален.

Пользователи делятся фотографиями людей, которые уж слишком похожи на Галину Колядзинскую Фото: Соцсети

Однако комментаторы все же не упускают возможности еще раз напомнить, что Галина Колядзинская мертва, и убил ее Виктор Коэн, о чем сообщил Ленинский суд Владивостока в 2016 году. Истины в этом споре, похоже, не найти уже никогда.

Что касается Виктора: по последним данным в 2020 году его перевели в Колонию в Спасском районе Приморского края. В предыдущем месте, где Коэн отбывал наказание, сокамерники не раз нападали на молодого человека.

У Коэна также есть своя страничка поддержки в соцсетях, организованная неравнодушными людьми, которые верят в его невиновность. Однако активности там не так много. Последняя запись в 2021 году – некий мужчина поздравил всех с наступившим Новым годом.

Если подсчеты верны, то на свободу осужденный должен выйти примерно в апреле 2024 года. В следкоме корреспонденту «КП-Владивосток» ответили, что за судьбой после оглашения приговора никто не следит, поэтому данных о том, где все же сейчас находится Виктор, нет.

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