Об этом говорили все выходные: перестрелка во Владивостоке, безответственные родители, массовое ДТП и многое другое

Мы собрали самые громкие новости с 11 по 13 ноября. Фото: Дальрыбвтуз

«Комсомольская правда – Владивосток» следила за тем, что же происходило в крае с пятницы по субботу и составила топ самых громких новостей. Специально для читателей мы создали определенные рубрики, чтобы им было удобнее найти интересующую их тему. В этом обзоре обсуждаем массовое ДТП из-за снегопада, душераздирающую историю девочки из поселка Дунай, смертельную перестрелку и многое другое.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Городские службы Владивостока отчитались об обработке трасс реагентами, однако не все дороги удалось обезопасить. 13 ноября массовая авария сковала микрорайон Зеленый Угол, гололед здесь надолго заблокировал дорогу. Местные жители рассказали о слетевших крышах и других опасностях, которые обрушились на разные районы города. «Комсомолка» собрала все последствия снегопада.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

Архитекторы утвердили общую концепцию прохождения Владивостокской кольцевой автодороги. Это необходимо для обоснования инвестиций проектирования и строительства объекта. Недостатки работы обсудили 11 ноября на заседании Градостроительного совета Приморского края, в котором участвовал губернатор Олег Кожемяко. Эксперты уже утвердили трассировку объекта, но ее еще будут дорабатывать.

А еще пользователи сервиса Яндекс Go теперь могут заказать поездку на такси из Владивостока в Уссурийск и обратно. Начальной точкой отправления могут стать оба города. Услуга «Межгород» доступна с 8 ноября и стала одной из самых обсуждаемых тем на выходных.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

9 ноября на улице Русской во Владивостоке произошла кровавая разборка в стиле лихих 90-х. Видео с дракой и выстрелами попало на камеры очевидцев. Судя по всему, одного из участников «стрелки» пристрелили, подробности в материале dv.kp.ru.

Также до редакции «Комсомольской правды – Владивосток» дошла шокирующая история о родительском безразличии. Очевидцы сообщили, что 10-летняя девочка в приморском поселке Дунай провела ночь на ковриках в подъезде – считай, на бетонном полу. Инцидент подтвердила уполномоченная по правам ребенка в Приморье Ольга Романова. Детали уточняют компетентные органы, ну а мы лишь публикуем возможные причины кошмара – со слов соседей.

ОБЩЕСТВО

Ранее в СМИ появилась информация о письме морпехов из 155-ой. В нем бойцы якобы рассказывают о тяжелых потерях при штурме населенных пунктов Павловка и Угледар. Однако 11 ноября появилась информация, что слаженной боевой работой подразделения 155 и 40 отдельных бригад морской пехоты прорвали глубоко эшелонированный район обороны под Павловкой в ДНР. Информацию подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин, добавив, что населенный пункт очищен на 90%. Подробности в материале dv.kp.ru.

Тем временем приморские мобилизованные жители продолжают отправляться в зону СВО. Новый отряд бойцов во Владивостоке проводили под аккомпанемент известных песен.

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Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

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