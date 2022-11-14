«Это напоминает 90-е»: что происходит в ветклиниках приморской столицы

К вакцинации питомцев стоит подходить ответственно. Фото: Артем КИЛЬКИН

После того как многие производители и бренды ушли с российского рынка, искать им альтернативу стало чем-то вроде нового хобби. Но одно дело, когда это касается любимого напитка или одежды, здесь еще можно рассмотреть различные варианты, отчасти это даже интересно. Но когда речь идет о лекарствах, к этому вопросу стоит подходить очень серьезно. Вся эта ситуация коснулась не только людей, но и животных. Четвероногие друзья тоже нуждаются в вакцинах, прививках и витаминах.

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ?

Читательница «Комсомолки» рассказала с чем она столкнулась, когда завела породистого щенка. Таким любимцам нужен особый уход, заводчики рекомендуют следовать графику прививок. Но что делать, если нужной вакцины нет? Об этом мы также поговорили с соучредителем фонда помощи бездомным животным «Умка» из Владивостока Анной Колесовой. Она рассказала, как обстоят дела с лекарствами. Но для начала уделим внимание истории нашей читательницы.

– Первую прививку щенку сделал сам заводчик, на вторую повезла уже я в ветеринарную клинику. Там посмотрели документы, сказали, что такой же зарубежной вакцины у них нет, так как это дефицит сейчас. Объяснили, что будем колоть препарат русского производителя. Ну что ж, выбора нет, укололи. Через две недели должны были сделать такую же, завершить график. Но теперь и ее нигде не было. Нам предложили похожую, но там не хватало двух компонентов. А именно от лептоспироза и бешенства. Мне объяснили, что нужно прийти еще через две недели, уколоть то, чего не достает, но спустя время прививки от бешенства не оказалось, – рассказала хозяйка питомца Алена К.

Девушка решила посоветоваться с заводчицей, у которого взяла щенка. Когда она услышала рассказ о «намешанных» прививках, очень расстроилась. Объяснила, что из-за отсутствия нужных препаратов разрушилась иммунная система животного. Оказывается, если хозяин начинает колоть комплекс одного производителя, то именно его и нужно продолжить. Все эти «махинации» с прививками привели к тому, что на данный момент питомец может заболеть чем угодно, так как иммунитета у него нет.

В НАЛИЧИИ

По словам Анны Колесовой, проблемы с зарубежными вакцинами преследуют область ветеринарии на протяжении года, если не больше. Последние шесть месяцев ситуация обострилась, однако периодически у поставщиков появляются партии лекарств. Но даже этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности клиентов, касаемо вакцинации их любимцев.

– Мы столкнулись с тем, что не всегда, скажем так «на полках» есть не только вакцины, но и лекарства. Те же седативные средства, препараты, которые обеспечивают наркоз, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС). Исчезли лекарства для больных почечной недостаточностью. Аналоги – вещь прекрасная, но у каких-то препаратов их просто нет.

Однако, по словам специалиста, что касается прививок, есть прекрасные российские вакцины, как для кошек, так и для собак. О них всегда подробно расскажет ветврач, когда вы привезете зверька на прием. Прививки от русского производителя делали и раньше, просто у каждого свои предубежденья на их счет, кто-то считает, что заграничное – значит лучшее.

ВАКЦИНАЦИЯ

У щенков и котят есть определенная схема вакцинации. Сначала делают первую прививку, через 21-28 дней – вторую. Когда животному исполняется год – ставят третью. Потом процедуру выполняют один раз, спустя 12 месяцев после третьей прививки. Любая вакцина – это определенный набор штаммов вируса, в этом и заключается индивидуальность препаратов.

– Первые две вакцины должны быть от одного производителя, они формируют устойчивый иммунитет. С учетом текущих реалий, я могу посоветовать людям бронировать и заранее оплачивать вакцины для своих питомцев. Либо делать ревакцинацию другой вакциной, но по той же схеме с самого начала.

Чем лучше вакцинировать питомца, это уже решать непосредственно его владельцу, так как вопрос очень индивидуальный. На эту тему стоит побеседовать с заводчиком, либо уже непосредственно с врачом, который осмотрит животное.

ПОДДЕРЖИМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Специалист отметила, так как зарубежные вакцины теперь в дефиците, спрос на русские значительно вырос, поэтому их тоже не всегда можно найти, приходится ждать поставок. Интересный факт, именно препараты отечественного производителя вводят питомцам внутримышечно, а не подкожно. Это немного сложнее, в том числе и для питомцев, волнуются чуть больше.

– Еще одна беда – наркозные препараты. Выросла их стоимость, а еще они в большом дефиците. Каждый раз, когда лекарство появляется у поставщиков, начинается гонка. Это серьезная проблема. Приходится что-то придумывать, комбинировать препараты, обеспечивать мультимодальную анестезию, а это не всегда возможно. Зачастую, животные бывают дикими, тогда обеспечить внутривенный доступ просто невозможно. Сложности есть, но мы верим и надеемся, что все наладится. Да и как показывает опыт, все можно достать, но это теперь напоминает 90-е.

Самая серьезная проблема, с которой столкнулись владельцы животных, решившие отправиться в другую страну вместе со своим четвероногим другом – для этого требуются именно зарубежные вакцины. Иначе никак. Тогда вариантов немного, либо ждать появления препарата, либо оставлять пушистого члена семьи на передержку, а это для многих очень тяжело в моральном плане.

Несмотря на все трудности Анна отмечает, что не видит упадка настроения среди сотрудников ветлкиник, все продолжают работать в тех реалиях, с которыми столкнулись.

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