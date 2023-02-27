С судом Самсонов общался по видеосвязи. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Депутату Законодательного Собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному по скандально известному делу о педофилии, отменили приговор. Коммуниста отправили под домашний арест как минимум на три месяца, сообщает корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» из зала суда.

Дело будет пересмотрено, линия защиты к этому готова – об этом рассказала корреспонденту адвокат Наталья Касилова (по совместительству сестра осужденного). Ранее коммуниста приговорили к 13 годам в колонии строгого режима за демонстрацию фаллоимитатора 11-летнему мальчику. На заседание тогда не пустили ни прессу, ни родственников Самсонова.

Прошлое решение Фемиды отменил Приморский краевой суд. Советскому районному суду вынесли предупреждение за столь строгий приговор. «КП» расскажет, когда осужденного выпустят из СИЗО. Отметим, представители судебной власти учли долгий срок пребывания Самсонова в СИЗО: под стражей он находился с 17 октября 2021 года.

Детали дела, ход следствия и суровый исход мы подробно раскрыли в прошлом материале. Напомним, Артем Самсонов выходил на связь: публиковал истории о быте в СИЗО и заметки о своих сокамерниках.

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