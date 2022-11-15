Подготовка мобилизованных. Из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Приморья опубликовали памятку о выплатах и социальных гарантиях мобилизованных для жителей региона. В первую очередь, в пресс-службе правительства края напомнили, что призванные на службу получают то же денежное довольствие, что и контрактники. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сколько платят мобилизованным?

Ранее редакция рассказывала, что денежное содержание любого участника СВО составит не менее 195 тысяч рублей. В эту сумму входит оклад (довольствие от Минобороны РФ), однако итоговая сумма может быть даже выше. Она зависит от звания, воинской должности, дополнительных надбавок, которые может установить командир части. Выяснилось, что выплату можно ждать с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц. Перед Новым годом получить деньги можно будет до 25 декабря. Сначала списки получателей формируют воинские части, направляют в Центр соцподдержки населения Приморского края для оплаты. Информация проверяется «на местах», затем документы отправляют в региональное минтруда.

Напомним, что для мобилизованных приморцев губернатор Приморья пообещал дополнительную единовременную помощь – выплату в 150 тысяч рублей.

Сохранение рабочих мест

Как ранее заявляли федеральные власти, мобилизованные могут рассчитывать на сохранение трудовых договоров (в том числе срочных и постоянных). Они приостанавливаются, но не могут быть расторгнуты. Это значит, что резервисты, запасники и добровольцы могут вернуться на прежние места.

Если после 21 сентября работник в связи с мобилизацией был уволен, то работодатель должен отменить этот приказ, внести соответствующую запись в трудовую книжку работника и передать данные в Пенсионный фонд. Исключение для увольнения – ликвидация всей организации.

Трудовые гарантии введены для родителей детей до 14 лет. Если одного из родителей, например, отца, мобилизовали, то мать ребенка нельзя без ее согласия привлечь к ночной, сверхурочной работе, к работе в выходные, праздничные дни или направить в командировку.

При этом опекуны детей до 18 лет получают преимущественное право на сохранение рабочего места.

Льготные каникулы

Участники специальной военной операции и члены их семей могут приостановить платежи по взятым потребительским кредитам и ипотеке. Ряд случаев включает и займы, взятые предпринимателями. Если участник СВО погибнет, все кредиты будут списаны целиком (включая займы членов семьи умершего).

Мобилизованные могут воспользоваться льготой при оформлении нотариальной доверенности. Эту категорию людей нотариус должен обслуживать вне очереди, в некоторых регионах специалисты работают даже в пунктах сбора. Резервист или призванный запасник освобождается от платы за оформление документов.

Индивидуальные предприниматели могут не платить взносы по кредиту в течение определенного времени. Отсрочка предоставляется по заявлению жителя на весь период мобилизации, увеличенный на 30 дней. Если после демобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то отсрочка будет продлена на это время. Аналогичная мера предусмотрена для обществ с ограниченной ответственностью, где владелец одновременно является и гендиректором. Оформить льготу можно не позднее 31 декабря 2023 года.

Что будет с ОСАГО?

Банк России подготовил изменения в правила полисов, по которым мобилизованный сможет досрочно расторгнуть ОСАГО с возвратом части денег (работает даже в случае, когда в полис вписаны и другие имена).

Пока что по действующему закону можно отказаться от страховки досрочно, вернуть часть его стоимости за неиспользованный период может только при смене собственника автомобиля. Приостановить действие полиса нельзя.

Льготы по ЖКХ, бесплатный проезд и отдых

Для участников СВО по мобилизации есть возможность получить рассрочку коммунальных платежей. Квартиросьемщик или собственник должен написать соответствующее заявление в обслуживающую компанию.

Как уже писала «КП», доступен всем военнослужащим отдых в лечебном санатории и пансионате. Мера распространяется в том числе для семьи участника СВО (включая детей до 18 лет, студентов до 23 лет).

Другие детали о льготах для мобилизованных и контрактников читайте в предыдущем материале «КП».

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