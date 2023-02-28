«Комсомольская правда – Владивосток» подводит итоги фотоконкурса «Самый лучший папа»

Папы из Приморья показали памятные кадры с детьми. Иллюстрация из архива.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Весь февраль мы проводили конкурс «Самый лучший папа», посвященный нашим защитникам – отцам. Воспитание – тяжелая стезя, которой, конечно, занимаются не только мамы. Наш фотоконкурс был призван показать, как мужчины проводят время вместе с детьми, и доказать, что папы участвуют в семейной жизни не меньше, а порой даже больше женщин.
С гордостью сказать «Глава семейства», несомненно, можно о всех наших участниках! Но конкурс есть конкурс. Победителем оказался папа, с которым всегда весело. Шухрата Адылова камера супруги Алены запечатлела с сыном на футбольном поле. Арсению три года, и растет он богатырем.
Счастливый Арсений с отцом Шухратом.
Расскажем и о других призерах. Второе место заняла фотография Анны Безнощенко: в объектив попали объятия папы с дочерью в приятной розово-красной цветовой гамме.
Семья Безнощенко.
Третье место урвал снимок Екатерины Марченко, на котором супруг Евгений заботливо целует сына. Обаятельнейший мальчишка!
Марченко Евгений с сыном Мироном.
Напоминаем, что победитель получит годовую карту в сеть фитнес-клубов Platinum. «Комсомольская правда – Владивосток» благодарит всех за участие и поздравляет призеров! Пройдет немного времени, и мы запустим новый конкурс. Следите за обновлениями на сайте DV.KP.RU и в наших соцсетях.
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