«Комсомольская правда – Владивосток» подводит итоги фотоконкурса «Самый лучший папа»

Папы из Приморья показали памятные кадры с детьми. Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весь февраль мы проводили конкурс «Самый лучший папа», посвященный нашим защитникам – отцам. Воспитание – тяжелая стезя, которой, конечно, занимаются не только мамы. Наш фотоконкурс был призван показать, как мужчины проводят время вместе с детьми, и доказать, что папы участвуют в семейной жизни не меньше, а порой даже больше женщин.

С гордостью сказать «Глава семейства», несомненно, можно о всех наших участниках! Но конкурс есть конкурс. Победителем оказался папа, с которым всегда весело. Шухрата Адылова камера супруги Алены запечатлела с сыном на футбольном поле. Арсению три года, и растет он богатырем.

Счастливый Арсений с отцом Шухратом.

Расскажем и о других призерах. Второе место заняла фотография Анны Безнощенко: в объектив попали объятия папы с дочерью в приятной розово-красной цветовой гамме.

Семья Безнощенко.

Третье место урвал снимок Екатерины Марченко, на котором супруг Евгений заботливо целует сына. Обаятельнейший мальчишка!

Марченко Евгений с сыном Мироном.

Напоминаем, что победитель получит годовую карту в сеть фитнес-клубов Platinum. «Комсомольская правда – Владивосток» благодарит всех за участие и поздравляет призеров! Пройдет немного времени, и мы запустим новый конкурс. Следите за обновлениями на сайте DV.KP.RU и в наших соцсетях.

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