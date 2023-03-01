Все для безопасности и развития края

Депутаты приняли ряд поправок. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Законодатели на очередном заседании приморского парламента взяли вектор на усиление мер безопасности для детей и взрослых жителей края. Официально введены штрафы за купание в не положенных местах, прорабатывается вопрос о том, чтобы ужесточить меры в отношении беспризорных животных. Наконец, расширены инвестиционные программы региона. Публикуем главные решения заседания.

Целевые расходы - на спорт и транспорт

Депутаты приняли изменения в закон о краевом бюджете на ближайшие два года. Основные параметры остались теми же, однако расходы перераспределили по двум региональным государственным программам. Речь идет о развитии транспортного комплекса и физической культуры и спорта на 2024 год, поделился председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Корректировка позволит с помощью адресной инвестпрограммы добавить средств на строительство крытого футбольного манежа на Серова во Владивостоке. Общая площадь объекта составит 8780 квадратных метров, подразумевается, что на площадке можно будет проводить матчи первенства России по футболу. Совокупная стоимость проекта после корректировок превысит 1 миллиард рублей.

«Айтишникам» продолжат помогать

На заседании депутаты решили продлить льготу для IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения. Сниженные ставки составят 5% (налог с дохода за вычетом расходов) и 1%.

С решением согласились большинство депутатов. Ставки были приняты еще в прошлом году. Законопроект предусматривает продление льготного режима на 2023-й и 2024 годы.

Сохраняя инфраструктуру для детей

Приморские депутаты внесли изменения в краевой закон «О защите прав ребенка в Приморском крае». Корректировка направлена на предотвращение перепрофилирования организаций детского отдыха и оздоровления. Как сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, уточняется порядок перепрофилирования или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной или муниципальной собственностью. Реорганизация организаций допускается без изменения назначения объектов социальной инфраструктуры для детей.

Беззубый закон вновь в центре внимания

Приморские законодатели отправили обращение в Госдуму с предложением откорректировать закон об обращении с безнадзорными животными. Как отметили на заседании, бездомные собаки - все еще головная боль для всего края.

Депутаты считают, что система по отлову и стерилизации не дает ожидаемых результатов. В идеале безнадзорные псы должны пожизненно находиться в приютах до наступления естественной смерти, или пока их кто-нибудь не заберет, но на все это требуются деньги из регионального бюджета. Агрессивных собак, если их, конечно, таковыми признали эксперты, предложили усыплять.

Как сообщил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко, в прошлом году общие расходы краевого бюджета в этом направлении превысили 100 миллионов рублей. Это в четыре раза больше прошлогодних параметров. Кроме того, чтобы активизировать работу по регулированию численности безнадзорных собак депутаты Законодательного собрания восемь раз вносили коррективы в региональный закон. Однако такой практики (без изменения федеральных правовых документов) недостаточно.

За плавание теперь штрафуют

Но только за купание в необорудованных местах. В 2022 году утонул 41 человек, включая четверых несовершеннолетних. Законодатели не намерены допускать трагедий: штрафы за купание в запрещенных местах составят от одной до двух тысяч рублей. Протоколы будут выписывать административная комиссия и полиция. Напомним, в крае 40 оборудованных мест для плавания.

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