Машинист увидел выезжающий на переезд автобус. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивостоке маршрутный автобус №54А столкнулся с тепловозом утром, 16 ноября. ДТП произошло на пересечении улиц Калинина, Вилкова и Спортивная. В общественном транспорте не было пассажиров, поэтому никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Аварийные комиссары сообщили, автобус двигался с стороны улицы Окатовой и, игнорируя красный сигнал светофора и знак запрета, решил развернуться. В результате локомотив врезался в левый бок автомобиля.

В пресс-службе РЖД подтвердили информацию, что «водитель рейсового автобуса грубо нарушил правила дорожного движения и, при исправно работающей переездной сигнализации, выехал на железнодорожный переезд, что привело к столкновению с проходящим грузовым поездом».

При этом в ведомстве подчеркнули, что машинист увидел выезжающий на переезд автобус, подал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось.

Подвижной состав не сошел, только общественное ТС получило повреждение.

– ОАО «РЖД» призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения вблизи железнодорожной инфраструктуры, – отметили в РЖД.

Редакция обратилась в ГУВД, чтобы узнать подробности происшествия.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:00

В пресс-службе ОГИБДД УМВД Владивостока сообщили, что 58-летний водитель маршрутного автобуса двигался со стороны улицы Вилкова в направлении Калинина. Как и предполагалось, он нарушил ПДД на перекрестке, когда поворачивал налево, игнорируя сигнал железнодорожного семафора.

– Водителя маршрутного транспортного средства привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.10 КоАП РФ «Нарушение правил движения через железнодорожные пути» и по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», – добавили в ведомстве.

К слову, в этом году водителя автобуса не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Его стаж составляет 41 год.

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