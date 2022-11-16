Прокуратура проверила, как продолжается газификация на Дальнем Востоке

Во всем регионе газифицировано 165 населенных пунктов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня темпы газификации в ДФО составляют ничтожные значения. Всего 24% достиг этот показатель в 2022 году, увеличившись на 4,2%. При этом в среднем по России он равен 72%. Ситуацией занялись органы прокуратуры, которые проверили исполнение законодательства в сфере развития газоснабжения на Дальнем Востоке. В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства пресекли 470 нарушений.

Известно, что во всем регионе газифицировано 165 населенных пунктов. Относительно неплохой уровень снабжения природным газом наблюдается в Сахалинской области (55,1%) и Хабаровском крае (54,9%). Хуже дела обстоят у Якутии – показатель достиг всего 38,7%, у Приморья (21,1%) и Камчатки (14,2%). До 2030 года число газифицированных объектов планируется увеличить почти вдвое – до 148 населенных пунктов, что составит больше 44,2 тысячи домовладений.

Приморье

В субъекте, где расположилась столица Дальнего Востока, прокурор объявил предостережение министру энергетики и газоснабжения. Дело в том, что край может не достигнуть целевые показатели по программе газификации на 2022 год. Например, строительство котельной на голубом топливе в Уссурийске завершено на 70%, при этом ее планируют сдать в эксплуатацию в 2023-м. Аналогичная ситуация с газораспределительными сетями в селе Славинка Спасского района, работы над которыми завершены на 68%. К сетям газораспределения дополнительно подключено 14 домовладений.

Республика Саха и Сахалин

– С начала года после вмешательства органов прокуратуры Республики Саха (Якутия) зарегистрировано право собственности в отношении 6 537 объектов, по мерам прокурорского реагирования ведется работа по оформлению прав на 1 582 объекта, – отметили в дальневосточном Управлении Генеральной прокуратуры.

Администрации 31 сельского поселения в Олекминском и Сунтарском районах прокуратура обязала разработать топливно-энергетические балансы, чтобы определить потребность местных жителей в использовании газа. 28 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также, после вмешательства прокуратуры, ПАО «Якутскэнерго» приступил к импортозамещению оборудования на Якутской ГРЭС. Замена отечественного производства обошлась в порядка 800 миллионов рублей.

Сейчас «в Якутии и Сахалинской области по искам районных прокуроров органами местного самоуправления организованы мероприятия по обеспечению земельных участков, предоставленных 45 многодетным семьям, газоснабжением», – добавили в прокуратуре.

Отметим, что в Сахалинской области по инициативе прокуратуры администрацией Анивского района поставлена на учет газовая сеть протяженностью 1,07 км.

Хабаровский край

В Хабаровском крае органы местного самоуправления и вовсе не занимались реализацией газификации. После вмешательства прокуратуры администрацией Эльбанского городского поселения перечислила субсидию предприятиям, поставляющим населению коммунальные услуги, – 870 тысяч рублей.

Также в Советско-Гаванском и Хабаровском районах муниципалитеты приступили к оформлению прав на два участка газопровода.

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