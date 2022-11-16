При реализации проекта будут созданы онлайн-системы экологического мониторинга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый морской портовый комплекс построят в Приморском крае к 2030 году. Терминал расположится на территории ЗАТО Фокино в бухте Безымянной. Он будет использоваться для приема угля из ЖД вагонов, накопления, хранения и перевалки и ресурса в морские суда, сообщает «КП – Владивосток». Проект одобрили члены инвестсовета.Он получил статус приоритетного.

Возведением современного порта «Аврора» занимается компания из Москвы под названием «Бизнес проект». Подразумевается, что предприятие задействует около 700 специалистов. Объем инвестиций в создания комплекса составит более 200 миллиардов рублей.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ООО «Морской Порт Аврора» и представителя инвестора Юрия Аленичева, «Бизнес проект» также включился в развитие Фокино. К примеру, в Дунае возводится заправка, в будущем появится автомобиль медицинской помощи, пройдет благоустройство мест отдыха и пляжа, а также другие мероприятия.

– При реализации проекта будут созданы онлайн-системы экологического мониторинга, в частности проектом предусматриваются программы экологического контроля на период строительства и эксплуатации. Будет установлена автоматическая система онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха с передачей данных в Росприроднадзор, – рассказал Юрий Аленичев.

Заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко добавила, что порт оснастят системами ветрозащиты, орошения, технологии с максимально закрытым исполнением. Планируется, что «Аврора» будет экологичной постройкой.

Стоит отметить, что решение сделать порт приоритетным проектом приняли на заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края. Также к значимым объектам отнесли экопромышленный парк для переработки вторсырья в Надеждинском районе, который займется сбором, обезвреживанием и утилизаций отходов. Объем инвестиций составит более 750 миллионов рублей.

Напомним, ранее «КП - Владивосток» писала, что строительством порта в Дунае займется ООО «Морской терминал «Коулстар». Причем изначальная сумма инвестиций составляла всего 60 миллиардов рублей. Затем на смену «Коулстару» пришла безызвестная компания из Москвы, которая существенно подняла планку проекта.

При этом местные жители выступают против создания такого объекта, так как может пострадать экология района.

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