Стало известно, когда кексы «Вава» вернутся во Владивосток

«Комсомолка» пообщалась с управляющим отделом кексов «Вава». Фото: @frankipashka.livejournal.

Один из ларьков кексов «Вава» совсем скоро возобновит работу. Кстати, лакомство вернется к жителям и гостям приморской столицы с небольшими обновлениями. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Корреспондент связался с управляющим отдела кексов «Вава» Тиграном Зурначяном, чтобы узнать, когда же владивостокцам ждать возвращения любимого блюда. Как уже писала «Комсомолка», мэрия с предпринимателем должна обсудить вопрос, где и когда появится новый ларек вместо снесенного. По словам нашего собеседника, дату встречи пока не назначили. Зато известно, что точка, которая временно закрылась на ремонт, откроется примерно через две недели.

Ларек на Светланской, 13, откроется через две недели. Фото: @food_vl.

Как поделился Тигран, никаких поломок в киоске на Светланской, 13, не было, его просто решили обновить. Кстати, после двухнедельного «отпуска» в этой точке планируют продавать кексы не только с ванильной начинкой, но и шоколадной.

У кексов может появиться шоколадная начинка. Фото: @maria_kardash_design.

Кексы «Вава» пользуются популярностью у людей, а снос одного из киосков огорчил многих владивостокцев. Журналист поинтересовался, в чем секрет их успеха.

– Это компактный, вкусный и недорогой десерт, который может попробовать любой житель и гость Владивостока. Кексы «Вава» ассоциируются у многих со вкусом детства и ароматом, на который мы все бежали, – поделился Тигран.

Также мы хотели узнать рецепт этих кексов, чтобы у владивостокцев была возможность попробовать приготовить десерт самостоятельно, пока киоски не открылись. Но секретом с «Комсомолкой» не поделились и объяснили, почему не могут это сделать.

По мнению нашего собеседника, Кексы «Вава» ассоциируются у людей с детством. Фото: @frankipashka.livejournal.

– У наших кексов индивидуальный рецепт, который мы храним в секрете, чтобы наши кондитеры могли радовать наших покупателей.

Отметим, что не первый раз этот десерт пропадает с переходов города, подобное уже происходило в 2013 году.

КСТАТИ

На портале объявлений появилась информация о продаже аппарата по выпечке кексов «Вава», журналист поинтересовался, почему же его выставили на торги.

– Сейчас в новостях много ошибочной информации по этому поводу. Аппарата в скором времени в продаже не будет

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